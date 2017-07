Pata Villanueva: “Me sentí totalmente seducida por Luciano”

Luego de que Luciano Castro confesara abiertamente el affaire que tuvo con Pata Villanueva hace muchos años, la ex modelo reveló alguno detalles más de aquel amor. “No me arrepiento de nada. Para mí cada pareja fue un amor lindísimo. Además, nunca me comí un chizito“, dijo en Los Ángeles de la Mañana.

“Luciano era un divino. Era jugador de fútbol cuando vino a verme. Creo que tenía más de 17 años, cerca de 22″, recordó la empresaria, y agregó: “Ya era un seductor a los 20 años. Me sentí totalmente seducida por él. Siempre le gustaron las mujeres grandes. Salió con la Negra Vernaci y con otra más que no puedo decir el nombre”.

“Le dije que tenía que ser actor por la pinta. Él me decía que no sabía hablar, así que tomó clases de actuación y fue al casting de Jugate Conmigo. A partir de ahí hizo una carrera bárbara. A mí me encanta porque es un actorazo, bien chongo“, aseguró en la entrevista que le hizo Ángel de Brito.

Por otro lado, Pata contó detalles de cuando descubrió que Héctor Cavallero le había sido infiel con Valeria Lynch. “Yo estaba embarazada y los sospechaba. Un día encontré mensajes y lo encaré a Héctor, que me confesó que había estado una vez con ella. Pero entonces la fui a ver a Valeria, que estaba llorando, y le dije: ‘Héctor ya me contó todo, pero ahora quiero que me lo cuentes vos’. Y ella me contó todo“.