Mauricio Macri aseguró que Arsat no será privatizada

La empresa estatal de soluciones satelitales Arsat negó este lunes la intención de privatizar la empresa luego de haber firmado un acuerdo con la compañía americana Hughes. El presidente, Mauricio Macri, apoyó esa declaración y aseguró que es para "potenciar la tecnología".

En diálogo con Radio Seis de Bariloche, el mandatario afirmó que el acuerdo entre Arsat y Hughes para construir el satélite Arsat 3 permitirá "potenciar la capacidad tecnológica del país y en particular de la empresa Invap".

También sostuvo que, al asumir la Presidencia, el gobierno nacional encontró “serios problemas de comercialización” para los dos primeros satélites de la serie.

La empresa argentina remarcó que "no está en discusión la participación de Hughes ni de ningún otro operador privado en la explotación de ninguno de los activos de la empresa, sean sus satélites o su red de fibra, data center o infraestructura de televisión".

"La carta de intención firmada con la empresa Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de Arsat ni de ninguno de sus activos" indicó la empresa tras la difusión del documento firmado el 29 de junio por ambas firmas y que establece la creación de la compañía Newco, en la que Arsat controlará 49 por ciento y Hughes el otro 51 por ciento.



"Entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100 por ciento con los impuestos de los argentinos", indicaron y agregaron que "ARSAT-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados".



Para esta gestión "sería una muy buena noticia que se pudiera exportar nuestra producción satelital al mundo y que Hughes como cualquier otra empresa del sector, esté dispuesto a ello".



"Las posibles inversiones de empresas privadas en satélites argentinos, no hace más que afirmar el trabajo y confianza recibida por el sector espacial mundial y permite implementar nuevos satélites sin fondos del Tesoro Nacional", indicó la empresa.



El Arsat 3, para cuyo desarrollo el Estado argentino busca financiación o inversión extranjera, será fabricado "con o sin inversiones de Hughes", señaló la empresa argentina y resaltó que las posiciones orbitales que vaya a utilizar el satélite "son del Estado".



Las posiciones orbitales se discuten en la mesa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y de hecho Argentina ya tiene reserva expresa sobre diferentes puntos para la ubicación del Arsat 3 y futuros satélites de comunicaciones.