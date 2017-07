Video: le partieron el corazón y cancelaron sobre la hora la boda

Una mujer sufrió el peor golpe: la cancelación de su boda sobre la hora. Estaba todo listo para la fiesta. Ya habían pagado todo en un lujoso hotel. La salida de la joven a la que le partieron el corazón fue ejemplar y se viralizó en las redes.

Sarah Cummings había organizado hasta el último detalle para que su boda fuera inolvidable. El casamiento se iba a celebrar el pasado 15 de julio en el lujoso hotel Ritz Charles de Carmel, en Indiana, Estados Unidos. Había unas 170 personas invitadas.

La fiesta, según se supo, ya le había costado poco más de 26.000 dólares. "Fue devastador", reconoció Sarah, la joven, quien ha recordado aquel momento en el que tuvo que llamar invitado por invitado para anunciar la cancelación.

"Me disculpé, lloré, llamé a los músicos, volví a llorar, pero cuando me enteré de que toda esa comida sería arrojada a la basura, me sentí mal", indicó Cumming.

Para que nada de tirara, sacó fuerzas de donde pudo y puso en marcha su plan para que no se perdiera lo que ya estaba organizando. Así que, sacando fuerzas de flaqueza, la joven comenzó a llamar a los distintos centros de ayuda de la ciudad para invitarles al banquete, compuesto por albóndigas glaseadas, brochetas de queso de cabra, pechuga de pollo con alcachofas y crema de Chardonnay. De postre, los invitados pudieron disfrutar de una tarta de bodas.