Rusia prohibirá el alcohol para bajar el número de muertos

Rusia estudia prohibir la venta del alcohol los fines de semana para reducir el alcoholismo en un país en el que el 30 % de la población masculina fallece por causas derivadas de esta adicción.



Por ahora se trata sólo de una de las propuestas de la llamada "Estrategia de Vida Saludable" que también prevé nuevas iniciativas para luchar contra el tabaquismo, promover la práctica de los deportes y la dieta sana.



La noticia no ha tardado en levantar polémica en un país que en el pasado ya intentó limitar el horario de venta del alcohol: entre 1985 y 1987, durante la etapa conocida como la "ley seca de Gorbachov", las pocas tiendas autorizadas sólo podían vender bebidas alcohólicas entre las 14.00 y 19.00 horas.



La mayoría de los consumidores, advirtió, "comprarán entre semana las reservas para el fin de semana, y comprarán incluso más de lo habitual" para no quedarse cortos.



Otras medidas menos radicales que baraja el Ministerio de Sanidad ruso dentro de su estrategia para los próximos ocho años prevén la restricción de los horarios y de los comercios en los que se permite la venta del alcohol.



En Rusia, las regiones regulan los horarios de la venta del alcohol más allá de la norma federal, que prohíbe su venta de manera general entre las 23.00 y las 08.00 horas.



Los expertos recuerdan la intoxicación masiva que mató en diciembre pasado a más de 70 personas en la ciudad siberiana de Irkutsk por la ingesta de una loción concentrada de baño a base de alcohol metílico y flores de majuelo que se vendía en farmacias.



Casi todas las víctimas habían comprado la loción en un sólo barrio de Irkutsk y lo hicieron por su escaso precio, muy por debajo de una botella de vodka.



Un estudio internacional publicado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet advierte de que una cuarta parte de la población masculina de Rusia muere antes de cumplir los 55 años, un dato que los científicos han achacado en gran medida al excesivo consumo del alcohol.



Otro dato, ofrecido recientemente por las autoridades rusas, indican que el 30 % de los hombres y el 15 % de las mujeres rusas mueren por causas derivadas del consumo de bebidas espirituosas.