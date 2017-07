El albañil que dejó de vivir en la calle y superó sus adicciones

“Reventé mi familia porque me convertí en alcohólico y en adicto” reconoció Jorge Juncos, mendocino de 45 años, quien aceptó explicar qué fue lo que le pasó para vivir “tirado” en la calle durante mucho tiempo.

En Mendoza preocupa cómo aumentó la cantidad de gente que concurre a las iglesias y organizaciones a pedir comida. Entre ellos están las 360 personas que viven en situación de calle en el Gran Mendoza. Para los sin techo la vida es muy difícil aunque Jorge, el personaje de esta historia, pudo salid del agujero negro en el que estaba.

La historia

“Recuerdo que no podía dormir bien. Me recostaba en las plazas o en el parque general San Martin. Donde podía descansar bien era cuando me podía meter en algún hospital donde hay seguridad. Me ubicaba en algún rinconcito y allí pasaba la noche”.

La comida era un tema medianamente resuelto porque se alimentaba con lo que distribuyen las iglesias y ONG. Tenía su circuito de lugares, días y horas para ir a buscar las comidas principales de la jornada.

Explica que está en trámite de separación de su pareja con la que tuvo tres hijos, una mujer y dos varones. “Lo perdí todo” reflexionó Jorge pero subrayó que actualmente se gana la vida haciendo trabajos de albañilería.

“Pude salir de este infierno por un dato que me dio un grupo de gente que también vivía en la calle”. “Andá, me dijeron, a Contingencias Sociales y pedí ayuda”. Desde ese ámbito gubernamental lo derivaron a una entidad que es REMAR, dedicada a la recuperación de adictos y alcohólicos.

“En este lugar encontré contención y ayuda espiritual y con mucho esfuerzo comencé a salir de mis adicciones”. Desde REMAR tiene el apoyo sicológico profesional para ayudar su voluntad de cambio.

REMAR fue fundada en 1982 en España. Trabaja actualmente en 77 países y en Mendoza, desde 1995. Firmó su primer convenio con el Gobierno provincial en el 2016, detalla el coordinador de la entidad en la provincia, Víctor Festa.

Salir de la calle

Jorge explicó que fue a un albergue de REMAR y allí vivió un tiempo mientras comenzaba su recuperación, con esfuerzo y dedicación. Mientras tanto asistió a talleres de capacitación laboral. Actualmente tiene su tarjeta personal en la que detalla que hace trabajos de albañilería. Con el dinero que gana paga un alquiler donde hoy reside.

Contexto

El coordinador de Remar afirmó que en el Gran Mendoza hay unas 360 personas en situación de calle. Muchos de ellos son de otras provincias y llegaron a Mendoza en busca de trabajo y de otro destino.

“De esos 300 por lo menos hemos ayudado a 200. Los otros 100 se niegan a cualquier tipo de ayuda. En todo caso exigen que el Gobierno les dé una casa, algo imposible de cumplir”. Viven en distintos lugares de la ciudad, frente a los hospitales, en las puertas de las iglesias o debajo de los puentes de los accesos a la ciudad.

Indicó que cuando abordan a la gente que vive en la calle le ofrecen en primer lugar, ir a vivir durante un tiempo en los albergues y si no quieren, se les abona algunos meses del alquiler en una pensión o departamento.

Si se incorporan al sistema cuentan con techo y comida, atención médica y capacitación laboral para que en un plazo razonable se vuelvan a insertar en la sociedad.

Remar tiene dos albergues, uno para mujeres y otro para varones. En ambos son atendidas 45 personas. Dentro de un mes piensan inaugurar un segundo albergue para 20 mujeres en la ciudad. Según dijo Festa estos hospedajes tienen normas claras como, por ejemplo, no pueden entrar alcoholizados o drogados o llegar después de las 11 de la noche.

Indicó que la mayoría de los hombres que son expulsados a la calle registran problemas de alcoholismo, adicciones o falta de trabajo. En este segmento, Festa indicó que en el último año y medio, el 20 por ciento de los varones atendidos aceptaron ingresar a sus programas de recuperación.

Sobre las mujeres destacó que llegan a la calle como producto de la violencia de género principalmente. El 80 por ciento de ellas llega a los albergues con sus hijos.