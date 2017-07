Piden ley de juicio en ausencia para aclarar el atentado

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió este lunes avanzar en la aprobación de una ley sobre el llamado "juicio en ausencia", que permitiría juzgar sin su presencia a los imputados iraníes por el ataque a la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994 y continúa impune.



"Hemos tenido reuniones con diferentes protagonistas políticos de todo el arco. Senadores, diputados y prácticamente hay un acuerdo, todos tendrían la idea de seguir adelante con el 'juicio en ausencia'", explicó a la prensa Ariel Cohen, presidente de la DAIA -brazo político de la colectividad judía en el país austral-, en la víspera del 23 aniversario del atentado a la AMIA.



El Gobierno de Mauricio Macri ha reiterado en varias ocasiones su objetivo de que se haga justicia por el atentado, y para ello ya anunció que trabaja para impulsar ese proyecto de ley para hechos de terrorismo.



Aprobar la iniciativa supondría que en los procesos en que se hubiera declarado la rebeldía de un imputado, a requerimiento del fiscal, el juez dispondrá la continuación del proceso en ausencia del imputado rebelde.



"La solución sería que Irán entregue a los responsables que están señalados por la Justicia argentina y que gocen de todas las garantías procesales. Pero como esto no sucede y creemos que no va a suceder nunca tal vez esta sea una salida", añadió Cohen en un encuentro con periodistas organizado por la DAIA en Buenos Aires.



Por su parte, el vicepresidente de la organización, el abogado Alberto Indij, señaló que existen muchas reticencias a esa iniciativa por parte de familiares de algunas de las víctimas.



"Pero también sabemos que la causa AMIA, digan lo que digan, no tiene avances en los últimos años. Nosotros planteamos el tema del 'juicio en ausencia' porque consideramos que es una forma de conseguir un avance y una sentencia en la causa una vez que se sanciona la ley", agregó.



La comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá la planificación del atentado, que fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer.



El listado de imputados en Argentina por el atentado a la AMIA lo integran varios ex altos funcionarios iraníes, entre ellos el expresidente Alí Akbar Rafsanjani -fallecido en enero de 2017- y el exministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición.



No obstante, rigen varios pedidos de captura (alertas rojas) de la Policía Internacional (Interpol).



Más de dos décadas después del ataque, un proceso juzga a 12 personas, entre ellas el expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías imputados.



"Consideramos que la Justicia argentina está emplazada a reformarse porque si la Justicia no tiene un cambio copernicano el país no tiene futuro. El problema fundamental está en la Justicia federal y penal", sentenció Indij para reclamar mayor libertad e independencia entre los magistrados del país austral.



En enero de 2015, Alberto Nisman, fiscal encargado de la investigación del atentado, fue hallado muerto días después de haber acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández y miembros de su Gobierno de presuntamente encubrir a los iraníes sospechosos del atentado.



El fiscal, cuya muerte se desconoce si fue un suicidio o un homicidio, basaba su denuncia en el memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según él, implicaba encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.



"Si en la Justicia no se produce un cambio, obviamente ninguna de las grandes causas de Argentina va a tener un final feliz, no hay posibilidades de que los atentados a la embajada, a la AMIA y la muerte de Nisman se descubran si no hay una modificación sustancial en la composición de la justicia", concluyó Indij.