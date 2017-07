Sony contrató a un argentino para dirigir Robotech

El estudio Sony contrató al cineasta argentino Andrés Muschietti para dirigir la adaptación de la serie de televisión "Robotech", informó hoy el blog especializado Deadline.



Muschietti, que estrenará próximamente el filme de terror "It" (8 de septiembre), será el encargado de levantar ese proyecto de acción y aventuras dentro de un universo poblado por robots gigantes.



La cinta será producida por Mark Canton, Gianni Nunnari y Bárbara Muschietti, hermana del realizador.



Frank y Jehan Agrama, quienes produjeron la serie original del anime japonés a mediados de la década de 1980, fueron quienes propusieron la idea al estudio.



La historia de la cinta cuenta cómo los habitantes de la Tierra han desarrollado robos gigantes con tecnología procedente de una nave espacial alienígena que se estrelló años atrás en una isla del Pacífico Sur. Ahora, esos enormes robos suponen la única esperanza para contrarrestar una invasión extraterrestre.



Muschietti, que previamente rodó la cinta de terror "Mama" (2013), producida por Guillermo del Toro, también tiene pendiente dirigir el primer episodio de una nueva serie de Hulu, "Locke and Key".



En 2014, el argentino se comprometió con Sony también a llevar al cine la adaptación del videojuego de PlayStation "Shadow of the Colossus".