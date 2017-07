La Tota Santillán intentó escaparse del psiquiátrico

Ricardo Daniel Carías, más conocido como “La Tota” Santillán, pasó varias horas desaparecido luego de haber sido trasladado para hacerse un estudio. El animador habría intentado escaparse de la clínica psiquiátrica en la que se encuentra internado desde el 8 de julio pasado luego de haber sido arrestado acusado de robo.

Según revelaron en Pamela a la Tarde, La Tota había pedido una interconsulta a su obra social (Osde) para que le realizaran una placa por un dolor intercostal. Desde la clínica psiquiátrica le dieron el visto bueno y la obra social autorizó el estudio. Sin embargo, el conductor desapareció tras haberse realizado la placa.

“La Tota pidió salir para hacerse una placa. La obra social tuvo que hacerlo por obligación. Lo trasladaron a La Trinidad de Ramos Mejía, se hizo el estudio y lo liberaron. Tendría que haber vuelto a la ambulancia pero lo perdieron en el camino. No está o se fugó”, explicó la conductora.

De acuerdo a Facundo Pastor, la policía bonaerense está buscando al animador.

Además, Carlos Monti mostró una carta escrita de puño y letra por Santillán, que el mismo conductor hizo llegar al programa de Pamela David a través de su abogado, el Dr. Roberto Casorla, donde aseguraba que estaba encerrado contra su volutad, y donde apuntaba contra su ex suegro, además de expresas su malestar con el psiquiatra de la clínica.

“Estoy acá en contra de mi voluntad. Le pedí a mi psiquiatra que por favor llame a mi otro psiquiatra de la obra social y no quiso”, reza parte del manuscrito.

“El psiquiatra me dijo que me quedaba tranquilo la iba a pasar muy mal. Me vive psicopateando y prohibiendo que vea las noticias si no tomo las pastillas que me inyectan”, dice otra parte.

“Nosotros prohibimos que vea las noticias por todas las cosas que están pasando”, explicó Daniela Santillán, hija mayor del animador, quien días atrás explicó que su papá “Sufre de paranoia“.

Material exclusivo de #PamelaAlaTarde: Te mostramos a carta de la Tota Santillán pic.twitter.com/14SOW38yOE — Pamela a la Tarde (@PameAlaTarde) 17 de julio de 2017

El letrado contó que el animador pidió un teléfono para hablar con sus hijos, pero en cambio llamó al 911 para decir que estaba secuestrado y que lo iban a matar.

Días atrás también se dio a conocer un video en el que el conductor es protagonista de un confuso episodio en un tren, cuando la policía lo hace descender de la formación, luego de que lo acusaran de robarle el gorro a un pasajero.