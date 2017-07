Detuvieron al histórico contador de los Kirchner

Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner, fue detenido este lunes en la ciudad de Río Gallegos, acusado de haber llevado adelante maniobras de entorpecimiento en las cuentas inhibidas de la firma "Los Sauces", para que la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos pudieran seguir cobrando dinero de alquileres.

La decisión fue adoptada hoy por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa "Los Sauces", donde Manzanares está procesado, acusado de integrar una asociación ilícita que -a criterio del juez- encabezaron la ex presidenta Fernández y sus hijos Máximo y Florencia, y en la que también están procesados los empresarios Cristóbal López y el detenido Lázaro Báez.

Fuentes judiciales indicaron a DyN que Bonadio detectó un desvío de pagos de alquileres de la familia Kirchner: se le indicó a inquilinos que depositaran en una cuenta de Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, y no en las cuentas que están inhibidas.



Las pruebas se las aportó Raquel Moyano, la interventora judicial de la "Sucesión Néstor Carlos Kirchner" y del "Condominio Máximo y Florencia Kirchner SdeH", a la que el diputado Máximo Kirchner había denunciado penalmente por no haber pagado una serie de compromisos impositivos.

La interventora aportó a Bonadio cartas que les llegaron a los inquilinos, que indicaban los depósitos en las cuentas de Sancho, trascendió en tribunales.

Frente a ese escenario, Bonadio citó a indagatoria a Sancho para el próximo 1 de agosto, y ordenó el arresto de Manzanares.

La detención se concretó en el mediodía de este lunes en el estudio del contador, en la calle 9 de Julio 161 de Río Gallegos, por parte de personal de la Policía Federal, que lo trasladó hasta la sede de la fuerza en Fagnano y Pasteur de esa capital en calidad de "comunicado", según informó el sitio OPI Santa Cruz.

En tanto, el juez dispuso que sea traslado a Buenos Aires en calidad de detenido, pero no será necesario indagarlo nuevamente: ya fue procesado por la causa "Los Sauces" y se espera que en ese marco el abogado Carlos Beraldi, que lo representa en esta causa, reclame su excarcelación, indicaron fuentes judiciales en Buenos Aires.

A criterio del juez, Manzanares era una pieza clave de las maniobras de lavado de dinero que se habrían llevado adelante en la causa "Los Sauces", considerado el expediente donde se plasmaron los "retornos" que recibió la familia Kirchner, a través de alquileres, por parte de empresarios amigos a los que habría beneficiado con concesiones oficiales.

Sin embargo, cuando Manzanares declaró como acusado negó que hubieran existido delitos en las operaciones de alquiler de inmuebles por parte de "Los Sauces".

"Con las reglas de interpretación de Vuestra Señoría, cualquier sociedad familiar llegaría a ser sospechosa. A título de ejemplo, basta con reparar en el caso del actual presidente de la Nación, cuyos lazos societarios se extienden a través de toda su familia y, también como una mancha de aceite, a un selecto y reducido grupo de amigos empresarios", había dicho Manzanares en un escrito.

En el procesamiento dictado el 3 de abril, Bonadio sostuvo que "Víctor Alejandro Manzanares bajo las órdenes de Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y, después, Florencia Kirchner, ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de la firma 'Los Sauces SA', sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos".