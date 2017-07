¿Qué saber antes de viajar a Irán?

Antes de viajar a Irán lo primero que hay que hacer es sacar los prejuicios de la maleta. La República Islámica es un país diverso en todos los sentidos. Desde el paisaje hasta las costumbres o la religión. De los bosques brumosos del norte a los desiertos del sur, del laicismo al Islam más riguroso. Si viajamos partiendo de esta idea, tendremos la oportunidad de descubrir a una sociedad que acoge a sus visitantes con una hospitalidad desbordante y a un país todavía libre del turismo de masas con uno de los patrimonios históricos más espectaculares del planeta. Pero antes, nunca están de más unos cuantos consejos antes de partir.

Forma de Vestir

Este uno de los asuntos que más preocupa a los viajeros. La legislación iraní prohíbe a las mujeres mostrarse en público sin llevar velo. Esta ley sirve igual para las extranjeras, por lo que para visitar Irán, las turistas deberán ponérselo. Respecto al resto de la vestimenta femenina, la ropa no debe de ser demasiado ceñida ni transparentar. Las prendas superiores deben tapar los glúteos y las mangas no pueden ser cortas, aunque pueden ser de tres cuartos o llevarse arremangadas. Se puede llevar falda larga, los pantalones ajustados se permiten siempre y cuando la prenda superior tape los glúteos, y no deben de dejar la pantorrilla a la vista. Los hombres pueden llevar ropa de manga corta, pero no de tirantes.

Tampoco se les permite llevar pantalones cortos o ‘piratas’. Respecto al calzado, no hay problema con llevar sandalias, aunque en algunas mezquitas pueden pedir a los visitantes que se cubran los pies, por lo que es recomendable llevar siempre unos calcetines en la mochila. También podemos encontrarnos con que en algunos lugares religiosos las mujeres deban llevar chador, pero normalmente se reparten gratuitamente a la puerta de los templos y se pueden devolver a la salida.

Forma de viajar

Desde el pasado 22 de junio es mucho más fácil viajar a Irán, ya que la aerolínea Mahan Air ofrece dos veces a la semana vuelos directos entre Barcelona y Teherán. En cinco horas y media, uno puede plantarse en el aeropuerto internacional Ayatolá Jomeini. Otras compañías también ofrecen opciones con escala, la mayoría con parada en Estambul.

Pero antes de subir al avión, hay que decidir qué tipo de aventura queremos. ¿Estamos preparados para viajar solos o preferimos un viaje organizado? Ambas opciones son posibles. Para los que prefieran hacer un viaje relajado en el que sólo tengan que preocuparse de levantarse a la hora y hacer fotos, diversas agencias como Iran Travel organizan desde los tradicionales viajes en grupo hasta opciones más personalizadas.

Viajar por libre es también relativamente fácil. Irán es un país con buenas comunicaciones, los vuelos internos funcionan con regularidad y son baratos, el transporte en autobús entre las grandes ciudades es moderno y cómodo, y en los últimos años el gobierno ha puesto sus esfuerzos en aumentar la red ferroviaria. Las carreteras son decentes aunque los conductores digamos que son… atrevidos. Por lo tanto, si se decide viajar en coche, es aconsejable contratar a un conductor.

Para moverse por la ciudad se puede utilizar el transporte público sin problemas, recordando que hombres y mujeres viajan separados (aunque se suele hacer la vista gorda con los turistas). En las grandes ciudades como Teherán o Mashad existe una red de metro, y también funcionan bien las líneas de autobús público. El taxi también es otra opción asequible, pero hay que estar preparado para compartir viaje y para entender el sistema. En Irán los taxis se reparten por zonas, así que puede que haya conductores que os paren y, al comprobar que no vais a ningún lugar de la suya, pasen de largo. La tarifa se fija antes de subir.

Visados

Hay básicamente dos formas de conseguir el visado. Haciendo las gestiones a través de una agencia de viajes especializada o en el aeropuerto una vez hemos aterrizado. Podríamos hacer los papeles nosotros mismos, pero si el visado se pide antes del viaje habrá que solicitar la ayuda de una de estas agencias sí o sí para obtener el código de autorización.

Para obtener el visado antes del viaje hay que haber rellenado un formulario de solicitud, tener el código de autorización, dos fotografías de carnet (las mujeres no necesitan fotografiarse con velo), un seguro de viaje, el justificante del banco conforme se han pagado los 120 euros correspondientes y un pasaporte con mínimo seis meses de validez y tres páginas libres. Estos documentos se mandarán a la embajada y pueden tardar entre 20 y 15 días.

También podemos hacer las gestiones al llegar al aeropuerto, para lo que necesitamos, además de todos los documentos anteriores, un billete de vuelta y un justificante de una reserva de hotel. Se trata de un visado más barato (unos 50 euros), pero nos arriesgamos a que no nos lo concedan, aunque es poco probable.

Hay que tener en cuenta que el pasaporte no tenga un sello de Israel. Si este es el caso, siempre podemos renovar el pasaporte. Y vamos a viajar a Israel antes que a Irán, en el aeropuerto deberemos indicar a los funcionarios que pongan el sello de entrada en una hoja anexa, que retirarán a la salida del país.

Dinero

La moneda oficial en Irán es el rial. El cambio para 2017 es aproximadamente de 35.000 rials por cada euro. Sin embargo, los iraníes suelen indicar los precios en Tomanes. Se trata simplemente de una forma diferente de calcular los precios utilizada para las compras diarias o en los bazares. Siempre hay que preguntar si el precio que nos indican es en riales o tomanes para evitar confusiones desagradables. 1.000 tomanes equivaldría a 10.000 riales. Es decir, para saber cual es el precio en riales simplemente hay que sumar un cero.

El uso de tarjetas de crédito extranjeras es muy difícil y solo algunos grandes hoteles y tienda con cuentas en el extranjero ofrecen esta opción. Por tanto, se recomienda llevar efectivo. Para cambiar dinero encontraremos fácilmente oficinas en el aeropuerto, bancos o hoteles. En caso de preferir llevar una tarjeta, existe la opción de comprar una ‘prepago’ antes del viaje que se puede adquirir sin sobrecoste en Iran Travel.

¿Es un país seguro?

Completamente. En Irán es habitual encontrar plataformas para cargar los teléfonos móviles a la entrada de hoteles y restaurantes. La gente pone sus aparatos a cargar y se va a disfrutar de la cena tranquilamente. ¿Se imaginan una escena igual en Barcelona? Así que tranquilidad, sería rarísimo sufrir un robo y mucho menos un asalto.

Es cierto que Irán se encuentra en un punto geopolítico complicado, pero en este sentido es uno de los países más estables y seguros de Oriente Medio. Pese a que el pasado mes de junio el Estado Islámico atacó en Teherán, los atentados terroristas son anecdóticos.