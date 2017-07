Se cansó de los chiflidos de un espectador y lo desafió a jugar

La tenista Kim Clijsters jugaba un partido de exhibición de Wimbledon cuando fue distraída por un comentario desde la grada: ¡Al cuerpo! La tenista retirada que ya ha ganado medallas en Wimbledon y Roland Garros recibió este consejo de un espectador sobre su lanzamiento al campo rival. El video se volvió viral en YouTube.

La belga no se lo puede creer. "¿Has dicho al cuerpo?", preguntó entre risas y pidió al espectador que se uniera al partido y le mostrara su saque. El resto de tenistas que participaban en el partido de exhibición de dobles del 14 de julio, la estadounidense Andrea Jaeger -compañera de Clijsters -, la australiana Rennae Stubbs y la española Conchita Martínez, también se ríen ante el consejo.

El espectador se unió al campo y tuvo que cambiarse de ropa porque es tradición que en Wimbledon se vista de blanco. La tenista belga le prestó al hombre una falda blanca de repuesto.

Según The Telegraph, el aficionado es un irlandés llamado Chris Quinn. "Gracias por no pasarse conmigo. Me han convertido en un héroe aún mayor para mis tres hijas, que, por cierto, las admiran muchísimo", escribió en Twitter.

Fuente: El País