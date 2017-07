Bullrich quiere debatir con CFK, Massa y Randazzo

El precandidato a senador nacional por Cambiemos Esteban Bullrich consideró que sería "muy pero muy productivo" hacer un debate público con los otros postulantes para la Cámara alta en la provincia de Buenos Aires, la ex presidenta Cristina Fernández, el diputado Sergio Massa y el ex ministro del Interior Florencio Randazzo.

En plena campaña para elecciones primarias del próximo 13 de agosto, el saliente ministro de Educación también advirtió que la reelección del presidente Mauricio Macri "se va a definir en 2019 no en esta elección".

"Durante mucho tiempo vivimos con la mentira como regla, con la hipocresía de no entender los problemas serios de hacer una Argentina para pocos y yo quiero una Argentina para todos", enfatizó Bullrich, quien dijo que durante la campaña no va a "mirar al costado" para ver lo que hace el resto de los candidatos.



Sostuvo que "la mayoría de los argentinos hoy busca un cambio y una Argentina para todos", al tiempo que señaló que "la gente confía en que el gobierno está emprendiendo un gran camino y que María Eugenia (Vidal) está emprendiendo un cambio en la Provincia histórico, algo que no se vio hace 30 años, y Mauricio (Macri) está haciendo lo mismo".

En este sentido, insistió en que "lo importante en esta elección es que este cambio es para siempre y que no queremos volver para atrás", en tanto subrayó que "lo que hay que hacer es mirar a los bonaerenses con las cosas que ya se están cambiando, que las cloacas que ya se están haciendo tienen que llegar a todos".

"El problema de la Argentina no son nuestros candidatos, son las cloacas que faltan hacer, los rutas que faltan hacer, los colectivos que no pueden recorrer los 600 kilómetros de camino de tierra que todavía hay en el conurbano", apuntó.

Ante la consulta sobre si aceptaría un debate público como se hizo en las elecciones presidenciales de 2015 con Fernández de Kirchner, Massa y Randazzo, respondió que "no" ve "un problema" en hacerlo y resaltó: "El debate me parece que es muy pero muy productivo".