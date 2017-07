Nombran a un compuesto "BaznGa" en honor a Sheldon Cooper

Na Hyun Jo, investigadora recién graduada de la Universidad de Iowa, tuvo una genial ocurrencia mientras veía la serie The Big Bang Theory. La joven decidió proponerle a su jefe desarrollar un compuesto químico basado en la expresión Bazinga, el famoso chascarrillo que repite Sheldon Cooper.

Na Hyun Jo pensó que la coletilla del personaje interpretado por Jim Parsons contaba en realidad con un trasfondo científico. No en vano Bazinga se puede descomponer en tres elementos químicos: bario (Ba), zinc (Zn) y galio (Ga). Lo que no sabía la científica era si existía un compuesto químico basado en los tres elementos, así que habló con el jefe de su grupo de investigación, Paul C. Canfield, para proponerle el desarrollo de un nuevo material inspirado en Sheldon Cooper. "Quizás podría llevarnos a descubrir un superconductor de altas temperaturas o a algún tipo de cuasicristal desconocido", explicó la joven a Chemistry World.

Para su sorpresa, Canfield aceptó la original idea. "Respeto al Dr. Cooper y todo su trabajo, me tomo muy en serio cualquiera de sus pronunciamientos", añadió en broma el jefe del equipo especializado en nuevos materiales del Laboratorio Ames, dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos. "Cuando [ella dijo] que el compuesto BaZnGa podría existir, nuestra obligación era comprobarlo usando el método científico. Hasta el momento no se conocía ningún compuesto químico ternario con bario, zinc y galio. ¿No sería fantástico si pudiéramos encontrarlo y probar que quizás tuviera propiedades interesantes? Un compuesto de Ba, Zn y Ga podría tener superconductividad, nuevas propiedades electrónicas topológicas, es posible que no fuese cristalino pero sí cuasicristalino, hay muchas cosas. Hasta que no lo compruebas y lo miras, no lo sabes", añadió.

Tras recibir la luz verde de su mentor, Na Hyun Jo logró sintetizar el nuevo compuesto químico que incluía los elementos de bario, zinc y galio. Sus análisis, sin embargo, no revelaron ninguna propiedad destacable por el momento de BaZnGa, el primer material inspirado en el chascarrillo de Sheldon Cooper. "La parte entretenida es investigar", asegura la joven, una opinión en la que también coincide su jefe. "Esta es la naturaleza de la ciencia básica. A veces exploras en las fronteras del conocimiento", comenta en declaraciones recogidas por Chemistry World, la página web especializada impulsada por la Real Sociedad de Química de Reino Unido. Su trabajo ha sido depositado ahora en el repositorio arXiv, aunque no ha sido publicado todavía en ninguna revista científica revisada por pares.

El equipo dirigido por Paul C. Canfield pretende presentar sus investigaciones en el próximo congreso de la Sociedad de Física de Estados Unidos, que tendrá lugar en Los Ángeles (California) en 2018. Casualmente, la ciudad es el lugar de residencia de Sheldon Cooper, por lo que los científicos esperan presentarle su trabajo al mítico personaje de la serie The Big Bang Theory. Así podrán mostrarle también la estructura del compuesto químico BaZnGa, como la imagen que acompaña estas líneas, donde el bario aparece en rojo, mientras que el zinc y el galio ocupan las posiciones verde, azul claro y azul oscuro.