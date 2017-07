Video: el crudo relato del nene que mató con 10 años

"El Polaquito", un chico de 12 años que es el terror de los vecinos de Villa Caraza, Lanús, dijo a un periodista del programa Periodismo Para Todos que asesinó a dos personas, que se droga, roba y porta armas. También contó que no le importa ir preso.

El pequeño delincuente dio detalles de su vida y contó que ningún familiar lo ayuda o da de comer, que su padre está preso, y que dos de sus hermanos están muertos, además, vive en la misma casa que otras 23 personas.

Para subsistir a su realidad y lograr ser el delincuente más temido, roba a todo el que se "le regale", consume "porros con merca", porta armas para cuidarse de los "giles", y asesinó a un dealer porque no le regaló drogas.

"Maté a un transa. No me hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga. Le di un tiro", afirmó el menor.

También hirió de bala a un ladrón adulto que lo traicionó: "Una vez me cagaron. Yo le di un tiro en el cuello. Me quiso cagar mi plata", recordó. Y siguió: "Vendimos la camioneta a 50 mil pesos, 25 para cada uno. Cuando íbamos bajando la escalera me agarró y entonces le disparé con una BersaThunder con regulación automática. La saqué de adentro de un Fiat Uno, era de la Federal".

El chico no dio vueltas para decir lo que piensa sobre los policías bonaerenses comunales, a los que se los conoce como "Los Pitufos". "A mí me dan lo mismo porque tengo más años de los que entrenaron ellos. Ni saben agarrar una pistola. En la calle aprendés de todo. No le tengo miedo a nada", cerró.

Así habla "el Polaquito", una vez por semana es detenido por la Policía. Mató, se droga, roba y sigue libre. Tiene 12 años pic.twitter.com/u0c9qO4PhY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 17 de julio de 2017





Fuentes: PPT, Infobae y TN