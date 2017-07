Rescataron a una mujer que era golpeada por su ex en Godoy Cruz

Un hombre de 39 años que tenía pedido de captura en una causa de robo y prohibición de acercamiento a su hogar por violencia de género fue detenido la mañana de este domingo en una casa de Godoy Cruz tras ser acusado de golpear a su ex mujer, de acuerdo con fuentes policiales.

El hecho ocurrió minutos antes de las 11.30 y la víctima fue rescatada de su hogar por personal policial uniformado, luego de que vecinos llamaran al 911.

Las denuncias telefónicas sostenían que una mujer gritaba en el interior de su departamento, ubicado sobre calle Azul del barrio Covimet III, y avisaron que podía sucederle algo grave.

Rápidamente llegaron efectivos de la Comisaría 37ª al lugar. Uno de los uniformados, el inspector César Díaz, golpeó la puerta de ingreso a la propiedad pero no se escucharon ruidos en el interior. Reinaba el silencio. Sin embargo, una mujer atendió el llamado cuando fueron más insistentes.

La mujer dijo que se encontraba bien y que no sucedía nada. Pero el efectivo no le creyó porque observó que presentaba lesiones el rostro. Acto seguido, le preguntó si lo dejaba ingresar al departamento para conocer más detalles de sus heridas, a lo que finalmente accedió. La interrogó por las marcas en la cara pero la mujer no quiso aportar detalles, lo que acrecentó las sospechas de que estaba viviendo una situación de violencia en el lugar.

Orbeli quedó alojado en la Oficina Fiscal Nº3.

Una vez en el interior del domicilio, detuvieron al sospechoso, un hombre de 39 años identificado como Jorge Luis Orbeli, agregaron las fuentes. Este hombre era buscado por un delito contra la propiedad y se encontraba escondido detrás de una puerta de una de las habitaciones.

El pedido de captura tiene unos dos meses por un caso que se denunció en la Oficina Fiscal Nº1 de Capital, explicaron desde la Justicia.

A su vez, tenía prohibido acercarse a su ex mujer. Hasta hace pocos días, la víctima se encontraba con consigna policial en la puerta de su hogar porque lo había denunciado. Y fue ella quien pidió que se la quitaran la custodia.

Fuentes judiciales señalaron que la mujer fue “rescatada” por personal policial porque estaba siendo golpeada. De allí los gritos que escucharon los vecinos. Es más, agregaron que presentaba lesiones en el rostro y que, al parecer, fueron producidas con un cuchillo y un destornillador.