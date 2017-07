Maduro dijo que la Constituyente es el camino

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este domingo hacer "todo por la paz" y aislar a los "grupos terroristas" que generan violencia en el país, al tiempo que indicó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa su Gobierno es "el camino" para solucionar los problemas de la nación.



"Hagamos todo por la paz, dejémoslos solos, que queden aislados los sectores violentos, aislemos a los violentos, aislemos a los grupos terroristas", dijo el gobernante en un contacto telefónico con el canal estatal VTV.



En tal sentido, Maduro exhortó a los venezolanos a iniciar "un gran movimiento de conciencia nacional que repudie" los hechos y llamados a la violencia.



Aunque este domingo no hizo señalamientos, en abril pasado el presidente venezolano acusó a la oposición de haber "contratado" grupos terroristas para generar caos en medio de la ola de protestas que a favor y en contra de su Gobierno iniciadas hace ya más de 100 días.



En junio dijo que estos manifestantes "terroristas" producen actos violentos tras consumir un "poderosísimo" estimulante a base de anfetaminas denominado "captagón", que sería usado por los militantes del Estado Islámico.



En estas protestas más de 90 personas han perdido de la vida luego de que algunas de las manifestaciones desembocaran en violencia.



Además, Maduro pidió este domingo a los venezolanos "una oportunidad" para iniciar la recuperación económica del país, y señaló que la ANC "es el camino a las soluciones".



"Yo le pido una oportunidad a Venezuela, para recuperarla en lo económico, yo le pido una oportunidad para la paz, y esa oportunidad no es la guarimba (protesta violenta), esa oportunidad no son los llamados y las mentiras para la violencia (...), la constituyente sí es la solución, la constituyente es el camino a las soluciones", dijo.



El presidente también aprovechó su alocución para hacer una nueva invitación al diálogo a los opositores, que hoy realizaron una consulta popular en la que preguntaron a los venezolanos por su apoyo o rechazo al proceso constituyente convocado por Maduro.



"Les hago un llamado a la armonía, yo le hago un llamado a que dejen de amenazar con la violencia, que dejen de usar la violencia y que nos sentemos a conversar en un nuevo ciclo de diálogo por la paz y la independencia de nuestra patria", señaló.



El chavismo también se movilizó este domingo en un simulacro para la elección de la ANC y, de acuerdo con su jefe de campaña, Héctor Rodríguez, este proceso ha contado con una participación masiva, un hecho que Maduro saludó.