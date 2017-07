Video: parecía "endemoniado" pero estaba herido

Un hombre con un disparo en la cara y bajo los efectos de drogas que comenzó a realizar una serie de movimientos extraños en un pasillo de un hospital de Brasil fue tildado de "endemoniado".

El brasileño con la cara ensangrentada caminaba y decía frases sin lógica por lo que una persona se acercó a él y rezó a modo de exorcismo en el hospital Miguel Couto, en Río de Janeiro.

"No eres poderoso, no eres poderoso", le dijeron al herido, quien no se quedó atrás y respondió con voz tenebrosa: "Soy mejor que tú, estás corrompido", añadiendo que trabaja con Lucifer.

El hecho fue filmado por otro paciente en febrero pasado y viralizado actualmente en Brasil.

El portal Noticiandopb señala que la gran herida que presenta en el maxilar se debe a un disparo que recibió y explica que su chocante comportamiento se debe probablemente al efecto de las drogas.