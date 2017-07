Pampita se enfureció con Paoloski

Pampita se mostró indignada por el juego del que participó Pico Mónaco, su pareja, en el ciclo que Germán Paoloski conduce en Fox Sports.

Después de charlar un rato sobre su presente, le hicieron identificar en una pantalla cuál era la cola de su actual novia. Muy incómodo, Juan tuvo que distinguir entre Pampita y tres ex. Pero claro, no supo que eran sus anteriores parejas hasta que terminó el juego.

"Son guachos. Menos mal que la pegué. No fue fácil lo que me acaban de hacer, si erro tengo un quilombo espectacular", expresó.

En su programa Pampita Online, la jurado de ShowMatch manifestó que no le gustó nada la actitud que tuvieron los productores de Nunca es tarde.

"Me lo tomé muy mal ese juego. No me gustó. Es como si a mí me ponen cuatro bultos o cuatro pectorales y no la emboco".