"Soy una sobreviviente", dijo la víctima de los abusos del cura Carlos José

"Gracias a Dios soy una sobreviviente", aseguró este domingo Mailín Goboo, una de las denunciantes del ex sacerdote Carlos José, quien quedó detenido el viernes luego de entregarse en la UFI 14 de San Martín, acusado de abuso sexual de al menos dos ex alumnas del colegio San Francisco Javier de la localidad bonaerense de Caseros.

"Los abusos empezaron cuando tenía 5 años y hasta los 20 formó parte de mi familia", relató Mailín en el programa Almorzando con Mirtha Legrand y agregó que cuando pudo recordar los abusos del cura en terapia en 2009 realizó la denuncia eclesiástica, pero desde el arzobispado de San Martín "le pidieron que no hablara".

"Ni bien lo recordé, se lo conté a mis padres, desde el 2009 que estoy con la denuncia eclesiástica y ahí estuvo Rodríguez Melgarejo (Guillermo, arzobispo de San Martín), que me pidió que no hablara", recordó la joven que hoy tiene 29 años y precisó que "en ese momento no estaba apta para recurrir a la Justicia".

Mailín, junto a Jazmín Detez, otra ex alumna del colegio, fueron las primeras en denunciar al cura, y luego se sumó a la investigación el testimonio de Cecilia Burgos, quien acudió el jueves a la UFI 14 de San Martín para radicar la acusación.

"Hay chicas que me escribieron, que no se animaban a contarle a sus padres", aseguró Gobbo y pidió a otras víctimas "que no tengan miedo" de realizar la denuncia en la Justicia Penal.

"Se aprende a vivir con eso y es el amor lo que te hace seguir luchando", concluyó Mailín.

El ex cura José fue apresado el viernes cuando concurrió a la fiscalía acompañado de su abogado para prestar declaración indagatoria y quedó detenido "por orden del juez de garantías", informaron fuentes judiciales.

Con la imputación del sacerdote de Caseros, ya son 65 los integrantes de la Iglesia Católica argentina denunciados por abuso sexual desde que en 2002 estalló el escándalo del cura Julio César Grassi.