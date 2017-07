Luciano Castro habló de su romance con Pata Villanueva

En entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Luciano Castro habló por primera vez sobre su romance con Pata Villanueva. “Cada vez que la veo me pongo muy feliz, porque la quiero mucho”, dijo.

La sex symbol de los 80 reveló en 2016 que tuvo un affaire con el galán de Las Estrellas. “Tuvimos un approach antes de que fuera ‘Luciano Castro’. Era divino. Siempre fue igual que ahora. Tiene ese lado machote bruto pero lindo. Yo lo adoro, es muy amigo mío”, contó en ese momento.

En comunicación con “Agarrate Catalina”, Luciano Castro recordó: “Me acuerdo de cuando tuvimos esa relación, me veo tan niño, pero tan niño, te estoy hablando de un chico de 17 años, ahora con 43 años”.

“Hoy no soy ni cerca de lo que era en ese momento, ahora la veo a Pata y la recuerdo tan generosa conmigo”. Al tiempo que destacó que “ella me abrió puertas, me encontró con un montón de personas para ir haciendo el camino que hice después en teatro”.

“Muchos la ven a Pata y tienen una imagen de ella, pero la gente se olvida de su otra faceta, es una buena persona y es muy generosa”, insistió.

Por otra parte, al ser consultado sobre si proyecta trabajar junto a Sabrina Rojas, su esposa, contestó: “Preferimos no trabajar juntos para poder tener espacios, pasa mucho que cuando una pareja no tiene un momento de espacio personal, se pierde mucho”.

“No tengo ningún problema en hacerlo, pero es mejor estar cada uno con sus espacios, Sabrina ahora está grabando una tira con Quique Estevanez”, anticipó.

Por último habló de su rol en Las Estrellas, la tira de El Trece, y reflexionó: “Acá hice algo de lo que no hago hace tiempo, puedo hacer comedia en serio, no tengo la carga de llevar encima el programa, no es tanto una historia de amor. Es un gran alivio, acá me divierto, la paso bien, tiene más que ver con lo que quería hacer cuando empecé a estudiar teatro, que era fanático de Chá-Chá-Chá y quería hacer ese humor”, cerró.