Fabián Mazzei tildó de “básica” a Griselda Siciliani

El marido de Araceli González se refirió a los dichos de la actriz, quien en abril opinó sobre la supuesta “lista negra” de Pol-Ka y la no convocatoria del actor.

“Es una persona básica”, disparó Fabián Mazzei contra Griselda Siciliani después del cruce que esta última mantuvo con su esposa, Araceli González. “Yo no puedo pretender que esta persona que habló de mi me respete y hable bien de mi, cuando ni siquiera habla bien de su propio género”, criticó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En abril pasado, consultada por si había una lista negra en Pol-Ka en la que figuraba la actual pareja de Araceli, Griselda negó la información y utilizó una frase que no cayó nada bien. “Pero (Fabián) Mazzei tampoco volvió a otros lugares”, expresó en ese momento.

Enterada, la primera ex de Suar y actual de Mazzei lanzó: “Las desubicaciones requieren de ubicaciones”.

En ese momento, el actor respondió “al aire” y sin nombrar a nadie: “Hay gente que dice cosas con mala leche”.

Ahora, en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, el actor se refirió al tema y dijo “Qué puedo esperar de ella cuando ni siquiera habla bien de su propio género, cuando por ejemplo dice que las mujeres que se operan los pechos tienen problemas psicológicos y que tienen problemas de personalidad”.

“De una mujer que habla mal de su propio género, un hombre no puede esperar nada”, insistió. Asimismo, reflexionó que “en una sociedad machista, que una mujer hablé así de su propio género, se puede esperar cualquier cosa. Es una persona básica”.

Consultado sobre aquel post en Instagram, aclaró: “Yo en Instagram nunca recibo malos comentarios, de verdad, pero siempre agradezco de alguna manera. Ahora, a partir del cruce entre Griselda empezaron a llegar malos comentarios, por eso publiqué eso para hablarle a mi gente”, precisó en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“De todas maneras, ya está, no quiero entrar en la discusión, en la pelea”, dijo, dando por cerrado el tema.

Por último, Mazzei habló del por no trabaja en Pol-Ka. “Hace 10 años que no hablo con Adrián Suar, y es un tema mío, y en su momento hablaré con él”, afirmó. “No quiero pensar ninguna cosa rara, pero es un tema personal que aclararé en su momento con él personalmente”, finalizó el actual marido de Araceli y protagonista del infantil “Canciones para mirar”.