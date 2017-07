Otra vez hubo violencia y suspensión en el ascenso

El partido que Comunicaciones le ganaba como local a Estudiantes de Caseros por 2-1 en la vuelta de la semifinal del reducido de la Primera B por un ascenso al Nacional, se suspendió a falta de cinco minutos para el final por agresiones a los dirigentes visitantes e incidentes en las tribunas.

Comunicaciones ganaba el encuentro con dos goles anotados en el segundo tiempo, a los 19m Hernán Zalazar y a los 35m Julián Rodríguez, en tanto que el equipo de Caseros descontó a los 33m con Lucas Passerini.

Sin embargo, a los 44 minutos el cotejo debió ser suspendido por el árbitro Lucas Di Bastiano por incidentes en la tribuna ocupada por dirigentes y familiares de los jugadores de Estudiantes.

"Repudio los actos de violencia ocurridos en Comunicaciones. Trabajaremos con los Organismos de Seguridad para que no se vuelvan a repetir. Con el esfuerzo de todos, podremos erradicar a los violentos de todas las canchas del futbol argentino", expresó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en su cuenta de Twitter.

Aunque en principio esperó por el responsable de seguridad del estadio Alfredo Ramos, la falta de respuestas oficiales obligó al juez a decidir la suspensión definitiva del encuentro.

En los hechos de violencia fue herido el vicepresidente de Estudiantes de Buenos Aires, Jorge Barrios, quien debió ser escoltado por directivos de Comunicaciones para ser auxiliado en el vestuario del equipo visitante, donde se constató que las heridas no revistieron gravedad.

Leonardo Lombardi, jefe de prensa de Estudiantes, declaró a AM 1600 Radio Armonía sobre los incidentes: "Entraron algunos hinchas de Comunicaciones con facas y cuchillos adonde estábamos los allegados y familiares de los jugadores y se armó una escaramuza, donde tratamos de defendernos. Hubo algunos heridos y en el lugar no había policías", enfatizó.

Por su parte, el jugador Nahuel Iribarren dijo en TyC Sports: "Es una vergüenza, ingresaron hinchas con cuchillos. Ahí están todas nuestras familias, gente nuestra. No había seguridad y no apareció nadie de la Aprevide".

Marcelo Lamas, el capitán de los de Caseros, agregó en el mismo canal: "Nos cuentan que apareció gente, de Comunicaciones supongo, que amenazó a los familiares y dirigentes con cuchillos. Salió gente cortada. Nosotros hacemos un esfuerzo grande en la cancha y nos arruinan la jornada. Es una locura".

El DT local, Alejandro Orfila, dijo: "No tengo argumentos para hablar porque no sé lo que pasó. Esto era una fiesta y tenía que terminar como corresponde. Esto no es una guerra, no es Estados Unidos contra Corea del Norte".

En el partido de ida, que se disputó en el estadio Ciudad de Caseros, ambos equipos igualaron 1-1, y con el triunfo de hoy el 'Cartero' clasificaba para disputar la final con Deportivo Riestra (eliminó en semifinales a Español), que posee ventaja deportiva por salir subcampeón, a ocho puntos del ascendido Morón.

Cualquiera de los dos equipos que gane esta instancia, que se resolverá en los encuentros de ida y vuelta, y ascienda de categoría, jugará por primera vez en su historia en la B Nacional.

La última palabra la tendrá la AFA, cuando defina la semana próxima si habrá alguna sanción por los incidentes registrados en el estadio de Comunicaciones, si se disputarán los 4 minutos restantes del cotejo y cuándo se disputarán los partidos finales para el segundo ascenso.