El timbreo de Macri: Gils Carbó, la inflación y el dólar

El presidente Mauricio Macri cuestionó hoy a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al señalar que carece de "autoridad moral para ejercer el cargo", y pidió que el Congreso avance para separarla de sus funciones, a la vez que aseguró que el precandidato de 1País Sergio Massa "no es coherente y persistente en las cosas que se compromete", y que "va para un lado y para el otro".

Macri hizo declaraciones esta mañana en Radio Mitre, en el contexto de un nuevo timbreo que encabezó en el Gran Buenos Aires en el inicio formal de la campaña de Cambiemos para las PASO de agosto.

El jefe de Estado se refirió de esta manera a la Procuradora un día después de que el juez federal Julián Ercolini la citara a declaración indagatoria para el 31 de agosto próximo, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un edificio destinado a la Procuración General de la Nación (PGN).

En sus declaraciones de hoy, el Presidente consideró ese llamado a indagatoria como "un elemento más para demostrar que (Gils Carbó) no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de procuradora".

"Espero que en algún momento esta señora procuradora se dé cuenta, y -si no- que el Congreso saque el informe de la (comisión) bicameral y que avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias", pidió el Presidente al referirse a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que preside la massista Graciela Camaño.

"No solamente (Gils Carbó) es militante kirchnerista y no ha impulsado la lucha contra el delito ni contra la corrupción", cuestionó el Presidente, y completó: "Ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del gobierno anterior y ha empujado a sus fiscales a hacer imputaciones por cosas que no tienen ningún asidero contra nuestro Gobierno".

El jefe del Estado también le reprochó falta de colaboración en las investigaciones de delitos graves. "La lucha contra el narcotráfico la hemos venido haciendo sin la colaboración de ella", señaló.

En tanto, si bien aclaró no haber visto ayer los actos de campaña de los principales precandidatos legislativos de la provincia de Buenos Aires, cuestionó a Massa (actual diputado y postulante a senador) al afirmar que "él no es una persona coherente y persistente en las cosas que se compromete, entonces va para un lado y va para el otro".

Luego de que en su acto de ayer, en Tigre, el postulante del frente 1País, le reclamó al Presidente que "cambie porque le va mal", Macri dijo hoy que el líder del Frente Renovador "tiene que hacer su negocio, como lo ha hecho todo el año".

En ese marco, el mandatario ratificó que la Argentina "va por el rumbo correcto" y aseguró: "Yo no inventé el cambio, si soy Presidente es porque una mayoría de argentinos dijo 'basta'".

Además, se mostró confiado en que las elecciones legislativas de octubre próximo serán "una gran oportunidad" para "ratificar la decisión de cambio cultural y de valores" que representa Cambiemos, y se volvió a mostrar a favor de una reforma para eliminar las PASO "para que la Argentina del futuro -dijo- no tenga que ir a elecciones cada dos años y los que gobernamos no tengamos que interrumpir la gestión".

En otro orden, el Presidente auguró que Argentina "llegará a las elecciones de octubre con la menor inflación en siete años" y también celebró que el país "está creciendo", pero advirtió que "para que todo el mundo lo sienta" tendrá que "crecer mucho tiempo seguido".

Macri afirmó estar "convencido" de que Argentina será, "en unos años, uno de los grandes protagonistas del mundo" y planteó que "un país no se construye en un año y medio sino en muchos años".

También se refirió al desalojo de la planta de PepsiCo, en Florida, y sostuvo que "no está bien, no es legal tomar una fábrica por la fuerza".

"Estamos todos trabajando para que el empleo crezca y si una fábrica se muda de lugar, y arreglaron con el gremio, con (el titular del gremio de la alimentación, Rodolfo) Daer la indemnización... quedaron 20 que no arreglaron y tomaron la fábrica. Eso no está bien, no es legal", afirmó el mandatario en sus declaraciones a Radio Mitre.

Agregó el mandatario que "no se puede tomar eso (por la fábrica), y herir a policías que hubo que internar".

Macri se refirió además al subibaja de la divisa norteamericana en los últimos días, y dijo que "si confiamos en que vamos a ser cuidadosos y austeros, el dólar ya no tiene que ser un problema". Propuso entonces: "Tenemos que confiar en nuestra moneda". Y reafirmó que "nuestra preocupación central es bajar la inflación, aumentar el empleo y bajar los impuestos".

"Empezamos a caminar en la dirección correcta", afirmó el jefe de Estado, al asegurar que "avanza la inversión en la construcción, en el campo y en la energía" y que en otros sectores "va a arrancar".