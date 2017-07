Muguruza le ganó a Venus y es la nueva reina de Wimbledon

La tenista española Garbiñe Muguruza se consagró campeona del abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año, luego de haber superado hoy en la final a la estadounidense Venus Williams, cinco veces ganadora en el césped del All England Club de Londres, por 7-5 y 6-0.

Muguruza, ubicada en el puesto 15 del ranking mundial de la WTA, empleó una hora y 17 minutos para doblegar a la mayor de las hermanas Williams (11) y así conquistó su segundo Grand Slam, puesto que se había coronado en Roland Garros el año pasado, en esa ocasión merced a una victoria sobre Serena Williams, la ex líder entre las mujeres.

La nueva "Reina" de Wimbledon, de 23 años, mostró un gran tenis durante todo el certamen, sobre todo en las semifinales cuando arrasó a la eslovaca Magdalena Rybarikova (87) por un contundente 6-1 y 6-1, y se convirtió en la segunda española en alzar el trofeo, luego de que lo hiciera Conchita Martínez en 1994.

La veterana Venus, de 37 años, se coronó en Wimbledon en 2000, 2001, 2005, 2007 y 2008, y además conquistó dos US Open (2000 y 2001), antecedentes que la daban como favorita, sobre todo cuando dominaba el set inicial con ventaja de 5-4 y dos puntos de quiebre a su favor, con la venezolana nacionalizada española al servicio 15-40.

En ese instante, Muguruza, sustentada en una derecha precisa y un muy buen revés, se convirtió en una tromba y quebró a Venus para adelantarse 6-5 y luego cerrar el set por 7-5.

La española no bajó su nivel, así ganó nueve juegos consecutivos para llevarse la victoria por 7-5 y 6-0 ante una rival que sintió anímicamente el impacto de no haber podido quebrarla en su momento y se entregó sin ofrecer demasiada resistencia, con una inusual cantidad de errores no forzados.

El final del partido fue emotivo porque Muguruza, con tres "match points" a su favor, solicitó dos veces el "Ojo de Halcón" y luego de fallar en el primero, acertó en el segundo con una pelota de Williams que había sido mala y así desató el festejo.

La tenista estadounidense nacida en Lynwood, California, había superado a la española tres veces, en los cruces jugados en Florianópolis 2013, Auckland 2014 y Wuhan, China, 2015, mientras que para la tenista nacida en Caracas se trató de su segundo éxito sobre Williams, el anterior también este año en el abierto de Roma, sobre superficie de polvo de ladrillo.

Con la coronación de Garbiñe, las conquistas españolas en damas en la "Catedral" son dos, luego de la mencionada final de 1994 que la aragonesa Conchita Martínez, actual entrenadora de Muguruza, le ganó a otra norteamericana de 37 años, Martina Navratilova, por 6-4, 3-6 y 6-3.