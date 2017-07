Gils Carbó recordó que Macri llegó a la presidencia “procesado”

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anticipó que "por supuesto" se presentará a prestar declaración indagatoria y advirtió que tener una causa judicial no es "impedimento" para ejercer funciones, al recordar que el presidente Mauricio Macri "llegó al cargo procesado".

"La Justicia seguirá haciendo su trabajo y yo sigo con la responsabilidad de no dejar al Ministerio Público Fiscal en una situación de grave debilidad institucional", sostuvo Gils Carbó luego de que el juez Julián Ercolini la citara para el 31 de agosto en la causa por supuestas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General.

La funcionaria señaló que "no puede" irse "ante un pedido de un fiscal (Eduardo Taiano) hecho con tanta liviandad, con hipótesis tan poco creíbles".



"Me han dicho muchos que, en esta situación, tengo que renunciar, pero recordemos que el presidente de la Nación llegó al cargo procesado, con procesamiento confirmado por la Cámara. Queda claro que no es un impedimento para un cargo", recordó Gils Carbó en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación.

Además, advirtió que la situación "se agravaría" porque Macri "dijo que quería mi cargo para poner a una persona de confianza".

Tras reiterar que el Gobierno ejerce una "presión generalizada sobre la Justicia", anticipó que "por supuesto" se presentará a declarar para "hacer uso de todas las herramientas que da la ley".