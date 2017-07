“No me alcanza con que me absuelvan, quiero que me aplaudan”

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández expresó que “Macri representa a un gobierno corrupto de derecha, que le quiere hacer pagar al peronismo la grieta que generó bajo el pretexto de que hay dos ex funcionarios kirchneristas detenidos".

Durante una entrevista, fiel a su estilo señaló que “estoy procesado en dos causas: Qunita y Fútbol para Todos. El día que lleguemos a juicio oral y público, los técnicos las van a voltear a los sopapos porque son un mamarracho. No me alcanza que me absuelvan. Quiero que me aplaudan. Un aplauso chiquito por lo que hice en mi gestión.

“El Presidente lleva un año y medio de vacaciones. Es un vago redomado que se dedica a sus negocios y los de sus amigotes", disparó Fernández.

En estos días el ex funcionario presentará el libro “Los profetas del odio”, donde reflota las ideas de Arturo Jauretche.

Además, repartió críticas por igual a Macri, Patricia Bullrich, Martín Lousteau, Mirtha Legrand o Susana Giménez, a quienes encolumna como la "elite de la Argentina que generó la grieta".

Frases destacadas:

“Estoy convencido de que todas las rupturas que hubo en la historia argentina han sido de la mano de las elites”.

“No me hago cargo de ninguna grieta que me quieren encajar”.

“La intervención del INDEC fue un invento del periodismo. La causa que se armó con eso está cerrada y no llegó a nada. Sin embargo, lo que están haciendo con el actual INDEC, con Todesca, a quien aprecio personalmente, es que están cambiando todas las formas de medición; porque en definitiva buscan planchar los índices, que no son los verdaderos”.

“Cuando traen a colación esto de los bolsos de López o Jaime es inevitable que la mierda nos salpique. Pero tengo el derecho de afirmar que no tengo nada que ver con eso”.

“Mirtha Legrand ha sido una generadora de los odios más importantes del país durante años”.