Larriera: "No nos gusta ganar de cualquier manera"

Godoy Cruz ya tiene DT. Tras echar a Lucas Bernardi, la dirigencia bodeguera confirmó rápidamente la incorporación de Mauricio Larriera, DT uruguayo de 46 años que viene de dirigir en Qatar.

El entrenador llegó a la provincia pasado el mediodía de este viernes y fue presentado oficialmente por al tarde en el hotel Intercontinental en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente del club, José Mansur y el vice, Alejandro Chapini.

"Es el comienzo de un sueño", fueron las primeras palabras del entrenador uruguayo.

Además, habló de los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del Tomba: "Nos sedujeron un montón de cosas, me encantó la propuesta, lo que significa Godoy Cruz como institución la estabilidad que tiene y la infraestructura. Además, el proyecto deportivo y el gusto por un estilo de fútbol determinado".

Sobre el estilo de juego, expresó: "Nos gusta que el equipo luzca, no nos gusta ganar de cualquier manera. Cuando uno gana así, el día que no gana, no tiene sustento para mantenerlo. Llevar adelante una propuesta atractiva que coincida con el gusto que tiene el hincha de Godoy Cruz: estética y efectividad, dominar y ser protagonista y ser corajes”.

Respecto al primer objetivo que tendrá en el camino el entrenador y su nuevo equipo, que será el compromiso con Gremio por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, remarcó: "El fútbol es tan maravilloso que no siempre gana el más poderoso y por eso tenemos esperanzas. Vamos a tener que confeccionar una muy buena estrategia, con menos fútbol de lo que tiene Gremio. El desafío de la copa es otro de los sueños que voy a cumplir”.

Larriera no quiso dar nombres respecto a posibles incorporaciones y reconoció que "hablar de nombres es un manoseo innecesario. Las mejores incorporaciones que puede hacer Godoy cruz es mantener el grueso del plantel y darle prioridad a la cantera”.

"Vamos a preparar un equipo para una final (Gremio), después se verá”, cerró.