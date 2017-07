El futuro de Zuqui: “Mi deseo es jugar, sentirme importante”

Fernando Zuqui cumplió un año en Boca Juniors y fue contundente al realizar un análisis de lo que fueron estos primeros 12 meses en el Xeneize. “Ha sido un año muy positivo”, afirmó.

Si bien participó poco en la segunda parte del campeonato, el ex volante de Godoy Cruz reconoció que no imaginó estar viviendo tantas cosas en uno de los clubes más importantes del país y por eso disfruta al máximo su presente: “No imaginé tan pronto poder levantar una copa. Llegar y ser campeón en el fútbol argentino no es fácil y lo pude conseguir con Boca. Por eso estoy muy contento y ojalá podamos seguir ganando más títulos”.

Apenas llegó al Xeneixe, Guillermo Barros Schelotto lo incluyó en varias oportunidades y fue útil para el equipo. Pero, tras el bajón de Boca en el torneo, fue uno de los que pagó los platos rotos y le tocó salir. Sobre esto, manifestó: “Todo jugador quiere tener esa continuidad que te hace sentir más importante, pero entiendo que somos un plantel amplio y el técnico decide quién juega. Ojalá que lo que venga sea con continuidad y sea lo mejor para mí y para mi futuro”.

Y reconoció además: “Hay muchos jugadores de selección, de mucha jerarquía, en mi posición tenés 4 o 5 jugadores entonces la competencia es mayor. Estoy tranquilo y muy contento de estar en Boca”.

Por otro lado, y ya pensando en lo que se viene en un futuro inmediato para su carrera, aclaró: “Mi deseo es jugar, sentirme importante. Ahora tengo que arrancar el lunes la pretemporada con Boca y después veré qué es lo mejor para mi futuro y para el club. Estoy de vacaciones, descansando y el lunes cuando arranque hablaré con mi representante que ahora está en Europa y trataremos de buscar lo mejor”.

Además, Zuqui analizó el título xeneize e identificó el motivo por el cuál se quedaron con el campeonato: “Creo que nos hicimos fuertes como grupo después del bajón futbolístico. No escuchamos nada y salimos adelante después de momentos muy difíciles como luego de la derrota en el clásico con River en cancha nuestra”.

Sobre la partida de Carlos Tevez al fútbol chino, a comienzos del 2017, el lujanino dio su parecer y dijo: “Carlos es muy importante tanto adentro como afuera de la cancha. Es un referente y se notó su ausencia. Tratamos de remplazarlo con todo el trabajo colectivo y por eso nos encaminamos al título”.

Por otro lado, contó que su relación con Guillermo es muy buena y que el DT “es un tipo muy serio, que está siempre cerca del jugador. Siempre nos hizo saber cuál era su idea de juego y es muy exigente”.

Finalmente, le hizo un guiño a los hinchas del Tomba y dejó en claro que va a volver: “Siempre dije que en algún momento voy a volver a Godoy Cruz. Es el club del que soy hincha, el club que amo y siempre está en la cabeza volver. Me quiero volver a poner la camiseta de Godoy Cruz en un futuro”.

“Se extraña la gente, el club, el hincha, jugar en el estadio, entrenar en el Gambarte, en el predio. Todo se extraña. Siempre veo a Godoy Cruz, no me pierdo ningún partido, siempre estoy al tanto y siguiéndolo”, cerró.