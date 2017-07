Massa lanzó su campaña con críticas a Macri y a CFK

El primer precandidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por 1País, Sergio Massa, afirmó este viernes que "la alternativa de la Argentina es o la grieta o un país", al tiempo que criticó a lso diputados kirchneristas y oficialistas por "aumentarse la dieta" o "protegerse con los fueros".



Al encabezar el acto de lanzamiento de la campaña electoral de 1 País en Tigre, Massa consideró que "la grieta es simplemente un pozo".



"No hay grieta cuando los diputados de Cristina (Fernández) y de (el presidente Mauricio) Macri se tienen que juntar para aumentarse la dieta, cuando tratan de protegerse con los fueros", sentenció.

Además, Massa desafió a su competidora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, a que hable de "inseguridad" y "si sigue pensando que es una sensación".



"Me gustaría escuchar a esa señora (por Cristina Fernández) hablar de inseguridad, si sigue pensando que es una sensación", afirmó Massa, al encabezar el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Un País en Tigre.

Asimismo, criticó a la administarción de Mauricio Macri al asegurar que "no le vamos a permitir al gobierno que ajuste las cuentas usando la plata de la Anses; Argentina puede tener el 82 por ciento movil si usamos la plata de la Anses para los jubilados y no para los negociados".