Cobrarán a obras sociales la atención en hospitales públicos

Lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo. El hospital público y los centros de salud están destinados, en teoría, para las personas que no cuentan con una prepaga.

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que desde agosto se va a tercerizar el cobro para los pacientes con obra social que se atiendan dentro del sistema público de Salud.

El mandatario aclaró que “el dinero será utilizado “para seguir equipando y mejorando la atención de los hospitales”.

Cornejo dialogó con la prensa luego de inaugurar el nuevo edificio donde funcionará el Centro de Salud Nº 79 de Alto Verde, en San Martín, y de poner en funcionamiento el primer tomógrafo de alta complejidad de la zona Este que funcionará en el Perrupato.

“El hospital público y los centros de salud están destinados, en teoría, para las personas que no tienen obra social. En la práctica la gente que tiene obra social también se atiende en el sistema público, que no siempre está preparado para cobrarle esos servicios a la obra social”, explicó Cornejo. Y destacó que “esto no se venía haciendo porque nadie controlaba los papeles que se debían presentar en la obras sociales para cobrarles”.