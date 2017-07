Los candidatos y sus estrategias en los jingles

Falta menos de un mes y los precandidatos ya trabajan a contrarreloj para lograr su triunfo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto. La idea es llegar con un mensaje claro a los ciudadanos y, para ello, apelan a todo tipo de estrategias marketineras.

Discursos concisos, recorridas por las calles, panfletos, spot televisivos y radiales y el infaltable, jingle, ese que no falla y que se convierte en la marca de cada candidato, es con lo que convivirán los ciudadanos antes de ir a las urnas.

La importancia de un buen mensaje para ganar un voto

El objetivo fundamental a la hora de realizar una campaña política es a quién se quiere llegar y cómo. Uno de los elementos utilizados es el jingle, que permite que la gente recuerde el nombre de ese candidato con mayor facilidad. La letra de la canción hará referencia pues, a las características del partido, potenciando sus cualidades.

Los jingles, desde hace varios años, no tienen mucho de originalidad, más bien son creados en base a éxitos musicales ya establecidos, esos que los ciudadanos reconocen de inmediato, lo único que se modifica es la letra para adecuarla a la necesidad de la campaña.

Los intérpretes de los jingles juegan un rol determinante. Muchas veces son artistas ignotos con los que la misma agencia publicitaria trabaja, sin embargo, también es posible encontrar voces de famosos.

En Mendoza no es frecuente la apelación a ese recurso. No porque no haya voces famosas sino porque según refirieron los mismos artistas “la idea es no quedar pegados con determinado partido político”. Por ello, la mayoría de los cantantes decide negarse a la propuesta.

“Yo lo hice en los `90, la verdad que no me importaba nada y lo único que buscaba era ganarme el mango diario”, dijo la pianista Elbi Olalla.

Consultada sobre si lo volvería a hacer hoy, la joven expresó: “Lo pensaría mucho. He crecido y no sé si me expondría tanto, de todos modos, si me llama Cristina Fernández obvio que se lo hago gratis, son ideologías, me guío por ello”.

La artista también habló sobre el cachet que perciben y expresó que no está definido. Es muy variable el pago ya que depende del partido político que te contrate será el sueldo que percibas. “No es lo mismo si te llama Cambia Mendoza a si lo hace el FIT, tienen realidades y posibilidades económicas diferentes”, aseguró.

Los jingles y la falta de originalidad

Pasó con Mauricio Macri que apeló a la música de Tan Biónica o Gilda para su campaña o Amado Boudou que mostró su lado rockero junto a La Mancha de Rolando. Bandas que quedaron relativamente vinculadas a esos representantes políticos.

Este año, en Mendoza la innovación no se ha puesto de manifiesto, al menos, con los jingles que se han lanzado hasta el momento. Uno de ellos es el de Guillermo Pardal, hijo del histórico dirigente del peronismo mendocino Jorge Pardal, quien durante 10 años supo comandar el destino del departamento Guaymallén, el más poblado de Mendoza, lanzó su campaña en forma muy particular con una movida distintas al ritmo de “Despacito”.

Otro de los dirigentes es Miguel Serralta, candidato a concejal por la lista de Jorge Tanús (Construyendo Mendoza) que lanzó su versión política de “La mordidita” -de Ricky Martin- para su campaña en Maipú.

​ María José Ubaldini, precandidata a Diputada Nacional por el Frente Encuentro por Mendoza del PJ no quiso ser menos que los anteriores y apeló al éxito de Maluma, con su hit "Felices los cuatro".

Frente a esta tendencia que no es novedosa, Gustavo Videla, publicista de la campaña de Cambia Mendoza aseguró a El Sol: “El jingle es una herramienta más en la campaña. No define, no es presciptor del voto como muchas veces se idealiza sobre este recurso”.

“Sirven en la medida en que ayudan a consolidar un concepto de campaña y en ese sentido me baso para mi trabajo”, agregó el publicista.

Respecto a su modo de trabajar, Videla refirió: “Particularmente no suscribo la idea de utilizar una música pegadiza para llegar mejor a la gente. Hoy hay una desmesura de ese recurso, de hecho muchos utilizan la misma melodía y el resultado no llega a cumplirse”.

“Cuando uno hace una pieza de campaña lo importante es lograr la recordación de un concepto, no se trata de hacer una cancioncita”, expresó el publicista.

Anticipando el jingle de Cambia Mendoza, que será lanzado en los próximos días, el especialista aseguró que han apelado a un mensaje que tiene que ver con la realidad de la provinicia: “Mendoza está cambiando y sobre ese eje hemos trabajado”.

Pese a que la mayoría de los candidatos está trabajando sobre sus estrategias, no quieren anticipar detalles. En todos los casos refirieron que en los próximos días será dado a conocer, aunque algunos aseguraron no contar con grandes recursos económicos para sus campañas.

José Ramón que junto a Mario Vadillo precandidatos por el Partido Intransigente aseguró: “Será un jingle sencillo en el que sobresaldrá el mismo mensaje que hemos brindado con Protectora. Luchando por los derechos y obligaciones de los ciudadanos”.

El equipo de trabajo que está armando su campaña está liderado por Pablo Bicego, ex funcionario de Francisco Pérez.

Un canción puede determinar la elección del votante

Muchos se preguntan cuánto puede influir un jingle sobre la decisión final de la gente. Y frente a esto, el encuestador Elbio Rodríguez, aseguró: “Todos los elementos que favorecen la recordación toman preponderancia por los que no lo hacen. Creo que sí influye aunque también es necesario decir que el 60% del electorado ya a esta altura tiene la decisión tomada, de modo que, el 40% restante puede ser convencido por las diversas estrategias”.