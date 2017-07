A Iván Noble lo declararon persona no grata en Santa Cruz y se burló del intendente

El funcionario de la ciudad santacruceña se enojó por dos actitudes del cantante y lo declaró "persona no grata".

Iván Noble viajó a la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, para participar de un festival musical, y terminó en muy malos términos con José María Carambia, intendente del lugar.

Es que el funcionario decidió declarar “persona no grata” al músico, al enterarse de algunas actitudes de Iván. “Este supuesto profesional, que en su cuenta de Instagram dijo que nuestra ciudad ‘es el culo del mundo’, se burló de toda nuestra comunidad. Además dejó, en una muestra de su desprecio, la placa de reconocimiento que le otorgamos desde la Municipalidad por el evento Santa Cruz Canta, arriba de la cama del hotel”, se descargó Carambia en Facebook.

El artista, por su parte, respondió también mediante las redes sociales: “Un intendente me declaró ‘persona no grata’ por olvidar en hotel una placa de reconocimiento. Muchas de mis ex novias lo votarían sin dudar“, expresó con sarcasmo. .