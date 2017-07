El blooper de Naiara Awada: “Fue lo peor que me pasó en la vida”

Pato criollo. La denominación le cae perfecta a Naiara Awada, que sigue haciendo de las suyas en las redes e involucrando a distinta gente. En esta oportunidad, la que cayó en la volteada fue Moria Casán por un… error.

“Nai publicó en su cuenta de Instagram que iba a cenar con La One y subió una captura de chat en la que se veía el número de teléfono de Moria, a quien le empezaron a llegar mensajes de WhatsApp que decían ‘Aguante Nancy Pazos’“, explicó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, mientras la participante del Bailando estaba en un móvil con el programa.

“Fue lo peor que me pasó en la vida, me la pasé toda la noche llorando como una tonta. No sé qué me pasó, quizás me había pegado el negroni”, explicó, avergonzada, la actriz. Sin embargo, aseguró que la diva no se lo tomó mal. “Moria me agarró de la mano y me dijo que estaba todo bien“.