Se juega la novena fecha del Top 8

El clásico más importante de los últimos años se jugará el sábado en la cancha de Marista, en el partido de ida la victoria favoreció a Los tordos por 5 puntos en un dramático encuentro, en esta revancha se espera la misma intensidad.



Otro choque que promete emociones es el pleito entre Mendoza y Peumayén en El Bermejo, en la ida ganó Peumayén, ambos equipos saben que un triunfo los colocaría en mitad de tabla y ninguno quiere perder esa oportunidad.



En Chacras de Coria, CPBM será local ante Teqüe, son hoy los dos últimos de la tabla y siempre se busca salir del fondo, buen partido para disfrutar en un choque de estilos bien marcados.



Por último, Liceo recibirá a banco en Carrodilla, los Clavos no quieren dejar los puestos de arriba y se miden ante un equipo aguerrido pero que no viene logrando resultados positivos, sin embargo puede ser un gran momento para que los de Buena Nueva se levanten.



TOP 8 – Primera División (9° Fecha)

Marista vs. Los Tordos. Sábado 15:30

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Marista RC



CPBM vs. Teqüe. Sábado 15:30

Referee: Gustavo Pérez. Cancha: CPBM



Mendoza vs. Peumayén. Sábado 15:30

Referee: Claudio Antonio. Cancha: Mendoza RC



Liceo vs. Banco. Sábado 15:30

Referee: Victor Riera. Cancha: Liceo RC