Inesperada guerra entre Chechu Bonelli y Lourdes Sánchez

No son de las participantes más polémicas del Bailando, por eso la guerra silenciosa que surgió entre ellas sorprendió a propios y extraños. Y entre rumores de pasillos, Lourdes Sánchez y Chechu Bonelli salieron a marchar la cancha y aclarar determinadas situaciones.

Es que a la mujer de El Chato Prado le llegó la versión que la esposa de Darío Cvitanich la catalogó como “acomodada” y de tener “coronita” en el certamen de baile de ShowMatch, y obviamente no le gustó nada. “Uno se trata de sacar la mochila de acomodada y escuchar a una compañera que diga eso me duele un poco, porque muy pocos saben todo el laburo que hay detrás de este cuerpecito“, se defendió Lourdes.

Y como para meter un poco más de leña al fuego, Ángel de Brito sacó el tema en la pista. “Pasó algo más, lo de la coronita es cierto pero Lourdes escuchó un comentario de Chechu sobre ella. Dijo una frase desafortunada sobre el hijo de Lourdes, y no le gustó nada“, reveló el jurado.

“Lo que dijo no lo voy a decir porque involucra a mi bebé. Capaz dice cosas sin querer. Eso me lo dijo a mí. Me quedé con la angustia porque tiró una cosa que no me gustó“, confirmó Sánchez

Por su parte, Bonelli utilizó su cuenta de Twitter para desligarse del conflicto, y prometió aclararlo en la pista. “Solo quiero aclarar que jamás se me ocurriría hablar mal de un niño. Más aún siendo madre. Mañana sabrán cómo fue el mal entendido. Gracias”