Cornejo inaugura un centro de salud con el nombre del padre de Paco Pérez

Se trata de las salas ubicadas en la ruta 50 en Alto Verde. Pero en la semana, hubo versiones de que el edificio no llevaría la placa, lo que molestó al paquismo.

En la mañana de este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo estará en San Martín para inaugurar el centro de salud Nº 79 de Alto Verde que llevará el nombre "Dr. Francisco Pérez Martíne", el médico que atendía en ese lugar y que es el padre del ex mandatario provincial, Paco Pérez.

Cornejo estará en el corte de cinta a las 11 acompañado por su ministra de Salud y también precandidata a diputada nacional, Claudia Najul. Pero la inauguración no estuvo exenta de una polémica previa ya que había circulado la versión de que el Gobierno había desistido de descubrir la placa con el nombre del médico.

La denominación, de hecho, fue realizada durante la gestión de Pérez por ley N° 8.298 y también es llamativo que en ese centro de salud, ubicado en la ruta 50 km 1035 trabaje la hermana de Paco, que es odontóloga y probablemente asista a la inauguración.

El padre del ex mandatario, de afiliación radical, prestó servicios como odontólogo durante más de 25 años y quedó cesante en la época de la dictadura.

La versión molestó al peronismo de San Martín, conducido por el intendente Jorge Omar Giménez.

"Me parece innecesario, no hay que confundir las cosas. No hay necesidad de hacer esas acciones, nunca hemos hecho eso, incluso hemos inaugurado escuelas con el nombre de Felipe Llaver", manifestó Giménez.

Por su parte la titular del bloque del Senado, la justicialista Patricia Fadel, también mostró su disgusto por esta situación y acusó al gobernador de incumplir con la ley. "Cornejo que es tan apegado a las normas, estaría incumpliendo", ironizó la legisladora.

"Es un hombre que era radical, lo harán para que no quede como que avalan algo de Pérez. Están mezclando una cosa con la otra, mezclan lo político con un valor, es una venganza fea", manifestó Fadel.

En tanto desde el Ministerio de Salud se excusaron al dejar en claro que se está dejando de lado la política de colocar nombres a los diversos lugares ya que la gente los reconoce por el número o la zona. Sin embargo aclararon que en el cartel de este centro aparecerá el nombre del padre del ex gobernador, como para despejar dudas.

Un dato más a tener en cuenta: en la agenda de Gobierno, se comunicó el acto en cuestión pero sin aclarar que el centro de salud llevará el nombre del papá de Paco, hoy en un exilio político por cómo terminó su mandato.