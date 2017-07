Cuando la educación espera

No hay salida posible que no sea a través de la educación. La clave está en una política de enseñanza y de conocimiento que se asiente sobre bases firmes pero también sobre infraestructura real y concreta. Así las cosas, lo que sucede en una buena porción de escuelas mendocinas que tienen serios problemas edilicios muestra que la meta siempre está lejos. El largo plazo sólo es aceptado en procesos y proyectos de fondo, no en cuestiones materiales. De ahí la importancia de que los tiempos se acorten, de que los plazos burocráticos para hacer uso de las partidas destinadas a mejorar las condiciones de los establecimientos se conviertan realmente en “un trámite”. No es posible que sólo una escuela de más de 50 en estado crítico, afectadas por el fuerte temporal de abril, haya sido licitada para estas vacaciones de invierno, cuando se había prometido que más establecimientos iban a ser intervenidos. Otra vez, a esperar. La educación espera.