Nancy Dupláa comparó el desalojo en PepsiCo con “La Leona”

En diálogo con Infama, Nancy Dupláa repudió el violento desalojo que se produjo en la planta de la multinacional alimenticia PepsiCo, que terminó con cinco detenidos y varios heridos.

La actriz se refirió al enfrentamiento entre los trabajadores de PepsiCo y la Policía y aseguró: “Quedé pasmada”.

“El primer impacto fue el de hacer un paralelismo espantoso sobre el cuento que decidimos contar sobre una atemporalidad. No lo pensamos para ninguna época determinada, solo haciendo memoria para atrás y acordándonos en cómo había terminado todo en el 2000, 2001″, arrancó diciendo Dupláa.

Y siguió: “Nunca nos hubiésemos imaginado que al año siguiente de empezar a escribirla y a grabarla, empiece a suceder todo lo que está sucediendo”.

“La realidad supera a la ficción espantosamente. Veía las imágenes y eran exactamente iguales. Me apabulló. Me quedé pasmada. Me escribí con Pablo Lago (autor de la tira) y le dije que no podía creer el paralelismo y la semejanza con las imágenes”, sentenció.

Luego, reflexionó: “Hubo demasiados avances como para que uno piense que determinadas cosas van a volver con tanto atraso. Nunca pensamos que iba a suceder. Lo contamos como una atemporalidad, por eso estamos apabullados”.

Consultada sobre qué piensa Pablo Echarri del tema, dijo: “Él se levantó primero y me vino con la noticia. Me dijo ‘están reprimiendo a los trabajadores’. Nosotros veníamos siguiendo el caso PepsiCo. Ayer vimos a los trabajadores en Zárate y un poco nos íbamos a acostar mal”, se lamentó.

Por último, habló de la actualidad económica del país. “Nosotros somos de la clase media tranquila que tuvimos que bajar ‘ciertos lujos’ que teníamos. No somos de la clase, todavía, que ha sido perjudicada sangrientamente. Un poco nos fuimos a acostar mal. Pero estamos muy absortos en la realidad, queremos saber. Siento que hay como una euforia generalizada con respecto a estos temas“, concluyó Dupláa.