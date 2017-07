Le arrojaron bombas molotov a docente para que apruebe a sus alumnos

Una docente de colegios secundarios de la ciudad pampeana de General Pico fue atacada por desconocidos que arrojaron dos bombas molotov al frente de su vivienda durante el pasado sábado a la madrugada, incluyendo una nota donde la intimaron a que apruebe a todos sus alumnos de escuelas privadas.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad externas que tiene la vivienda ubicada en el barrio Norte, donde la profesora vive junto a su familia, pero los atacantes no pudieron ser individualizados en un principio, según indicaron desde la justicia provincial que inició una causa al respecto.

En rigor, fueron dos ataques durante el mismo día, uno a la 1.30 y el otro a las 5.30 de la madrugada. En el primero intervinieron dos jóvenes y en el segundo, tres. Todos actuaron con sus rostros cubiertos por capuchas y máscaras de diverso estilo.

Las bombas tipo molotov estallaron contra el frente de la vivienda de la profesora y generaron un incendio en la puerta de entrada aunque fue apagado rápidamente. También arrojaron ladrillos e intentaron encender una ventana y romper una cámara de seguridad.

Fuera de la casa, en la que no estaba la familia, los atacantes dejaron una carta escrita con un mensaje amenazante: “Aprobá a todas las escuelas privadas o esto no va a ser ni la mitad de lo que te voy hacer hija de puta”. La víctima, esposa de un contador y ex funcionario provincial, realizó la denuncia horas después en la fiscalía.

La fiscal Ivana Hernández manifestó que "hay una denuncia y se está trabajando, es un hecho grave, donde podrían estar involucrados varios menores” y en principio "se trataría de una amenaza agravada, sea por coacción o anónima, con la utilización de material explosivo".

"Con el correr de las horas y más información al respecto, veremos cómo lo tipificamos. En principio son delitos imputables, queda investigar la edad que puedan llegar a tener quienes están posiblemente involucrados y si por su condición de menores o no, son imputables”, agregó a la prensa local.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) se pusieron en contacto rápidamente con la docente y repudiaron la agresión, según las fuentes sindicales.