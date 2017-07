A cuatro años de su muerte, Lea Michele recordó a Cory Monteith

Lea Michele recordó en las redes a Cory Monteith, quien fuera su compañero en la serie “Glee” y su pareja hasta su trágico fallecimiento en julio de 2013 a los 31 años.

La estrella de “Scream Queens” recordó a Cory en Twitter. Allí, la artista compartió una imagen donde se la ve luciendo la campera que usó el actor en Glee y sosteniendo una foto donde están juntos. “Dificil creer que han pasado 4 años… Te extrañamos C… te amo más”, escribió.

Hard to believe it’s been 4 years… We miss you C… love you more pic.twitter.com/kIXoy4s4zK

