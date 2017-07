Viven frente a la Terminal y guardan sus pocas cosas sobre una silla

Por cuestiones de sus vida que no quisieron profundizar, señalaron que hace varios meses que están en la calle.

“Son cosas de la vida… se te hace un vacío… te quedás sin nada y se acabó todo” dijo Roberto, de 64 años, al responder por quá vive en la calle. Con otras dos personas viven y duermen al aire libre en los jardines frente a la entrada de la Terminal de ómnibus.

“No vamos a los albergues porque allí te roban más que en la calle” explicó Roberto, casi vocero del grupo, quien asegura que ya estuvo varias veces en un albergue de Dorrego y otro que atiende la parroquia Santa Bernardita, del barrio Unimev.

También viven en el lugar Ernesto, de 55 años, y su hija, Cecilia Ledesma, de 34 años. Alrededor de ellos se ven varios colchones y muchas frazadas con las que se abrigan en la noche. Luego se tapan con un gran nylon negro. Improvisaron una cocina: encima de una silla de totora guardan una pava, una olla y otros enseres viejos y abollados.

Advirtieron que se pasan todo el día en el lugar “porque si no, nos afanan todo”.

Tanto desde el gobierno como de la municipalidad nos prometieron ayuda como un techo dónde poder vivir pero hasta el momento sólo fueron promesas.

Cecilia destacó que hay gente que se acerca y les ofrecen tareas o lugares donde ir a vivir “pero después no vuelven, ha de ser por seguridad porque no nos conocen”.

"En las manos de Dios"

Ernesto señaló que “estamos en las manos de Dios, no nos falta nada, la gente nos da de comer”.

Tanto Roberto como Cecilia detallaron los lugares a los que concurren para recibir comida y prácticamente tienen un circuito semanal: plazoleta Alem, detrás del hospital Central, plaza España, en un albergue de San José. Inclusive los domingos en la mañana reciben un desayuno detrás de la Terminal de Ómnibus.

Los que proveen de comida a las decenas de personas que viven en situación de calle forman parte de ONGs, prácticamente espontáneas, y de diversas iglesias.

Ernesto ganaba alrededor de 1.000 pesos por día cuando cuidaba coches en el costado Este de la Terminal. “Pero todo se terminó cuando comenzaron a vender los pasajes aéreos en la terminal mientras arreglaban el aeropuerto, vinieron los policías y me echaron. Cuando la gente de las boleterías se dio cuenta, todos amenazaron con un paro si me sacaban”. Finalmente se tuvo que ir y no pasó nada con la medida de fuerza.

Roberto, en tanto, explicó que era pintor pero como no tiene celular es imposible que alguien “me ubique”.

Explicaciones oficiales

Alejandro Verón, de la Dirección de Contingencias Sociales, manifestó que ya visitaron a este grupo de personas pero rechazó la ayuda que se les ofreció.

El funcionario agregó que no quisieron ni el pago de un alquiler en una pensión de la zona ni utilizar alguno de los albergues que hay en el Gran Mendoza.

Además, Verón explicó que se trata de personas cuyo estilo de vida es la estrategia de calle, el circuito de la calle de lo que viven”.