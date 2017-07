Estos son los nominados a los Emmy 2017

Game of Thrones no está nominada por su retraso en comenzar la nueva temporada pero otro producto de HBO, Westworld, se convirtió en favorito al figurar en 22 categorías.

El domingo 17 de septiembre, la Academia de la Televisión de Estados Unidos entregará los premios Emmy 2017 en una ceremonia que tendrá al comediante Stephen Colbert en la conducción.

Esta tarde se conocieron los nominados y, entre los favoritos se encuentran series como Better Call Saul, The Crown y The Americans. El drama de ciencia ficción de HBO, Westworld sumó 22 candidaturas y se convirtió en el gran favorito, mientras que Stranger Things y Feud obtuvieron 18.

El año pasado, Game of Thrones (también de HBO) la convirtió en la serie más premiada al obtener 38 premios a lo largo de sus seis primeras temporadas. En este caso, el retraso en comenzar su séptima temporada, le impidió estar nominada para quedarse con alguna estatuilla.

Estos son los nominados en las principales categorías:

Actriz principal en serie de drama

Viola Davis — How To Get Away With Murder

Claire Foy — The Crown

Elisabeth Moss — The Handmaid’s Tale

Keri Russell— The Americans

Evan Rachel Wood — Westworld

Robin Wright — House of Cards

Actor principal en serie de drama

Sterling K. Brown — This Is Us

Anthony Hopkins— Westworld

Bob Odenkirk— Better Call Saul

Matthew Rhys— The Americans

Liev Schreiber— Ray Donovan

Kevin Spacey— House Of Cards

Milo Ventimiglia— This Is Us

Actriz principal en miniserie o película

Carrie Coon— Fargo

Felicity Huffman— American Crime

Nicole Kidman— Big Little Lies

Jessica Lange— FEUD

Susan Sanrandon— FEUD

Reese Witherspoon—Big Little Lies

Actor principal en miniserie o película

Riz Ahmed — The Night Of

Benedict Cumberbatch— Sherlock: The Lying Detective

Robert De Niro— The Wizard Of Lies

Ewan MCGregor— Fargo

Geoffrey Rush— Genius

John Turturro—The Night Of

Actriz principal en serie de comedia

Pamela Adlon— Better Things

Jane Fonda— Grace and Frankie

Allison Janney— Mom

Ellie Kemper—Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis Dreyfus—Veep

Tracy Ellis Ross—black-ish

Lili Tomlin— Grace and Frankie

Actor principal en serie de comedia

Anthony Anderson—black-ish

Aziz Ansari— Master Of None

Zach Galifianakis— Baskets

Donald Glover— Atlanta

William H. Macy—Shameless

Jeffrey Tambor— Transparent

Mejor serie de drama

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Taler

House Of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Mejor comedia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Mejor miniserie

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of