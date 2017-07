¡Otra vez! Yanina Latorre y Nancy Pazos se mataron en vivo

Comparten el panel de Los Ángeles de la Mañana, pero no se quieren ni un poquito. Y no es la primera vez que discuten. Yanina Latorre y Nancy Pazos se cruzaron por el #PuntitaGate varias veces, y hasta una vez la rubia abandonó el piso del programa.

Nuevamente volvieron a discutir fuertemente en vivo. Y en esta oportunidad, Yanina no era el centro del programa, sino la periodista, que viene teniendo cruces con Moria Casán.

Así que Latorre aprovechó la volteada, y salió con los tapones de punta: “Abriste el paraguas hablando y juzgando mi rol de madre. Vos hiciste papelones y barbaridades, y me imagino que tus hijos tampoco la habrán pasado bien. Yo en esta estoy exenta, no hice ningún papelón; no tenés que juzgar mi posición de madre, y nadie se va a meter con lo tuyo“, disparó cuando Pazos intentaba defender la exposición de sus hijos.

“Vos te la pasás en este programa hablando de todo el mundo, de todo el mundo, hablaste de la condición de madre de Pampita“, respondió Pazos muy enojado. Sin dudas, esta historia continuará…