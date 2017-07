El dolor del padre de la nena argentina asesinada en España

Eran cerca de las ocho de la noche del domingo. Manuel se acomodaba en su humilde casa de Valparaíso para leer algunas noticias en internet. Se había mudado a Chile desde Argentina desde hacía cuatro años. Apenas un click en el mouse fue preciso para que su mundo se derrumbara. Fueron apenas segundos. Un portal de noticias revelaba que una niña de ocho años había muerto en una pequeña ciudad cercana a Zaragoza, España. La identidad de la pequeña era Naiara Valentina Abigaíl Briones, su única hija y a la que no veía desde hacía cinco años.

En una charla telefónica con Infobae, reveló cómo su ex mujer le impedía hablar con su hija y advirtió sobre los hechos de violencia previos por parte de la familia española de la chica de ocho años.

"Se me terminó el mundo. No puedo dormir por las noches. No puedo describir lo que me pasa por el cuerpo cuando pienso en Naiara. No sé cómo se puede ser tan cruel, cómo alguien puede golpear así a una nena de ocho años. No puede ser que exista gente así", explicó Briones con enorme angustia al portal porteño.

El joven de 30 años vive desde el 2012 en Valparaíso. Es prácticamente el mismo período que acumuló sin ver personalmente a su única hija. Lo que en un principio parecía el inicio de una familia perfecta junto a Mariela Alejandra Benítez, cuando iniciaron la convivencia en Misiones, terminó en un abismo.

"Con Mariela nos habíamos conocido por un chat de internet. En el 2007 me fui a vivir con ella a Misiones y después nos volvimos para Buenos Aires. A los dos años nació Naiara, pero todo se empezó a poner feo cuando se empezó a meter la madre de ella. No soportaba que yo trabajara en la construcción, me decía que era un vago. Quería para su hija un abogado o un policía", describió Briones.

