La cantante compartió con sus seguidores un adelanto de su disco Lust for life.

La cantante Lana del Rey subió a su cuenta de Twitter dos canciones que serán parte de su nuevo disco y entre las dos suman más de dos millones de visitas.

Lust for Life es el nuevo trabajo que Lana sacará a la venta la semana que viene y para que sus fans se hagan una idea de lo que vendrá publicó "Groupie Love" y "Summer Bummer", ambos temas con la participación del rapero ASAP Rocky.

Lana ya había difundido hace unos meses las canciones "Love", "Lust for Life" y "Tomorrow Never Came". En el nuevo trabajo se podrá escuchar también las voces de Sean Lennon y Stevie Nicks, que colaboraron con la joven artista.