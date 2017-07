El conmovedor relato de Luisana Lopilato sobre la salud de Noah

La actriz recibió la visita de Susana Giménez, con quien habló como nunca sobre la recuperación de su hijo Noah. "Lo único que me sacó adelante fue la fe", dijo.

Este miércoles Telefe emitió el especial de Susana Giménez con Luisana Lopilato y Michael Bublé, quienes recibieron a la diva en su casa de Vancouver y hablaron, por primera vez, tras la enfermedad de su hijo Noah.

La actriz abrió su corazón y habló de la salud de su hijo Noah (3), quien se recuperó de un cáncer de hígado diagnosticado en noviembre de 2016.

“Para cualquier padre es devastador enterarse de una noticia como la que pasamos nosotros”, arrancó diciendo Luisana. Y siguió: “Fue muy fuerte todo. Todo nos llegó, todas las oraciones y los llamados. Lo único que me sacó adelante en todo momento fue la fe. Desde el primer momento yo dije ‘se va a curar’. Fui positiva y confié en que Dios iba a continuar haciendo lo que estaba haciendo, de ponernos a los médicos que nos puso, de que guíe las manos de los doctores, de que tenga los mejores tratamientos. Me agarré de eso”.

Sobre cómo se enteró que Noah estaba enfermo, explicó: “Yo estaba filmando y le agarró una gripe. Me habían dicho que tenía paperas, que se le inflamó una glándula. Justo su pediatra no estaba en la Argentina. Me dijeron que no había que darle medicamentos. Dos días después, cuando llegó su médica, me dijo que esto no le parecía paperas, que parecía una infección. Al día siguiente se le fue eso”.

Luisana contó que, tras la recomendación de la pediatra, le realizaron todos los chequeos necesarios. “Cuando le hicieron la ecografía me dijeron que le encontraron algo en la panza. Ese día tomé la decisión de tomarme un vuelo. Michael estaba en una entrevista muy importante en Inglaterra y no me podía comunicar”.

“Decidimos tratarlo en Los Ángeles. Lo llevé al hospital apenas llegué. Tenemos un oncólogo amigo que no atiende chicos, pero lo vio y le pareció que no era nada. Fue de Dios, no sé cómo explicar. Sin esa ecografía nadie se hubiera dado cuenta. Mike voló ese mismo día. Dios puso a los médicos que nos tenía que poner y la fuerza en sus manos. Allí nos dijeron qué era lo que tenía. A partir de ese momento vivimos los siete meses pegados. Dejamos todo por nuestro hijo. Estas cosas te hacen sentir que lo más importante es tener fe y estar fuerte, que vas a salir adelante“, manifestó.

“No había semana en la que no me iba a la iglesia a orar y pedía ‘por favor’. Y hasta el día de hoy es lo que pido todas las noches ‘dame fuerzas para seguir adelante’. Tenía momentos en los que estaba muy mal, pero volvía a levantarme”, concluyó la actriz emocionada.

“Le hicieron una ecografía y me dijeron que le encontraron algo en la panza” @lulopilato habla del momento más difícil con @Su_Gimenez pic.twitter.com/Vb5DqRZtDM — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) 13 de julio de 2017

Al preguntarle cómo sobrellevó todo Noah, la actriz dijo: “Todos los días venía Spider-Man, Ironman a visitarlo. El amor y la familia fue indispensable. Nos hizo más fuertes“, añadió. Y contó entre lágrimas: “Nunca hablé tanto de esto”.

“Cuando llegué a la Argentina, lo primero que hice fue ir al Garrahan y ahora están preparando una gala para el 29 de agosto para juntar 14 camas”, contó.

“A Noah le encanta que lo vayan a visitar. Por eso lo primero que hice en Argentina es ir al Garrahan” #LuisanaConSG @lulopilato pic.twitter.com/wY2hsPlLhS — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) 13 de julio de 2017

Luisana y Susana, además, pasearon por Vancouver en bicicleta, hicieron crossfit juntas, comieron panchos, y hasta la conductora ayudó a la actriz a hornear una torta!