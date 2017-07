Gastón González: “Lo de todo el equipo fue impresionante”

La Lepra ganó, gustó y goleó y lo hizo en el momento justo, cuando no tenía margen de error. Y, más allá de que el equipo no tuvo malos rendimientos, Gastón González fue uno de los puntos más altos e incluso, el autor de uno de los goles del 3 a 0 ante Douglas Haig de Pergamino.

“Hoy tuvimos un buen juego durante todo el partido, fuimos superiores y merecimos ganar por la ventaja que ganamos o por más”, destacó el volante apenas finalizado el encuentro.

Respecto al desarrollo del encuentro, González remarcó que “pensábamos que iba a ser un partido bastante cerrado, que nos iba a costar entrarles. Pero supimos manejarlo desde el primer minuto y cuando se abrió el marcador fue todo más sencillo porque ellos se desordenaron aún más y nos quedaron los espacios para jugar”.

“Y hoy (por ayer) tuvimos paciencia a la hora de manejar la pelota. La figura fue el equipo, fue impresionante lo que trabajó y lo que jugó”, agregó.

El segundo gol leproso llegó tras una gran jugada colectiva y una mejor aún definición, justamente de González, quien manifestó: “Gracias a Dios pude convertir un lindo gol. Parece mentira pero son movimientos que se trabajan. Lo hemos hecho durante la semana y se dio. Ya me había errado dos, si me erraba el tercero me iban a putear en todos los idiomas”.

Y cerró, sobre la importancia del triunfo: “Significa mucho pero no nos hemos sacado el peso de encima, todavía estamos en la lucha. Pero dimos un paso importante y dimos un mensaje claro a los rivales directos”.