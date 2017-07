Se fue de vacaciones y dejó a su pez en el pasillo del edificio para que lo alimenten

Un español se fue de vacaciones pero antes dejó en el hall del edificio donde vive a su pez dorado para que los otros inquilinos lo alimenten. La historia se hizo conocida porque una usuaria de Twitter que vive en el mismo edificio posteó la foto de la pecera y el hecho se viralizó.

La mascota se llama Pesesín -no nos culpen del nombre- y su dueño dejó esta nota a sus vecinos: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer (sólo se le debe echar una vez al día). Dejó la comida y un cuadro para saber cuándo comió".

La pecera con Pesesín en su interior generó inicialmente desconcierto en la vecindad. Pero luego había que ponerse de acuerdo y coordinar para que la mascota no se les muriera.