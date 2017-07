La conmovedora carta de una joven para encontrar a su perro

Nadia es una joven fotógrafa oriunda de la localidad de Diamante, Entre Ríos, que busca su perro labrador llamado Milo. El can desapareció el 30 de junio y por eso emprendió una campaña en las redes sociales que ha conmovido y provocado más de un lagrimón.

La joven escribió una conmovedora carta en la que cuenta cómo es su mascota, y lo importante que es para su familia. "No tiene dueños, él tiene papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos... Él es nuestra familia y nosotros lo somos para él... Lo necesitamos", escribió en su cuenta de Facebook.

El texto acompaña una foto en la que Nadia está embarazada y luce en su panza junto a Milo. "La panza todavía era chiquita, pero el ya sabia que venia un hermano y no quiso quedar afuera. Si bien soñaba con hacer una foto con la panza y el, no creí que fuera posible, porque el es una bola de energía... Nunca lo llamamos, el estaba en el patio jugando, entro solito, se sentó al lado mío y se puso a posar, como diciendo yo también soy de la familia, no pensaban sacarse una conmigo?", publicó la joven en la foto.

Esperemos que puedan reencontrarse con Milo.

Este es el posteo completo de Nadia.