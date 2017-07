Los clubes grandes limparon varias de sus figuras

Cada vez que termina un campeonato, los clubes se preparan para rearmar sus planteles de cara a la próxima temporada. Las miradas suelen quedarse con los jugadores que llegan y con los que son transferidos, pero también hay un tercer grupo, que muchas veces queda en el olvido: los futbolistas que no son tenidos en cuenta por sus entrenadores. Y en este comienzo de la pretemporada, tres de los cinco grandes del fútbol argentino decidieron dejar afuera de sus planteles a nombres con mucho peso.

En Racing, Diego Cocca decidió no tener en cuentra a cuatro futbolistas, tres de los cuales formaron parte del plantel campeón en 2014; en San Lorenzo, Diego Aguirre le bajó el pulgar a tres jugadores, dos de los cuales con larga trayectoria europea; y en Independiente, Ariel Holan dejó afuera del grupo a un hombre que supo ser importante bajo los tres palos.

Ezequiel Videla, Gastón Díaz, Germán Voboril (que volvía de un préstamo en Newell's) y Pablo Álvarez son los hombres que no forman parte de la pretemporada que la Academia está realizando en Pilar. De los cuatro, el hombre que regresaba de la Lepra fue el único que habló públicamente y se quejó por el trato recibido: "Fue sorpresivo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Me enteré por un mensaje de un dirigente, me dolió que Cocca no me dijera nada"

En el Ciclón, los desafectados fueron Fabricio Coloccini, Tino Costa y Mathías Corujo, quienes se suman a un Gonzalo Bergessio que ya había anunciado que no continuaría. Y en el Rojo es el arquero Diego Rodríguez quien no será tenido en cuenta luego de su préstamo en Rosario Central: "Volví y no había ni un dirigente, no deben tener mi número. Quisimos hacer un fútbol tenis pero no había ni una pelota. Llegué con un esguince de tobillo y no tengo ni siquiera un kinesiólogo para tratarme como corresponde. De esto se aprende", contó el Ruso.